Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Numan Kurtulmuş'a tebrik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı seçilen AK Parti İstanbul milletvekili Numan Kurtulmuş'u telefonla arayarak tebriklerini iletti..

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık süreci sona erdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis'in en yaşlı üyesi olan ve geçici başkanlık görevini üstlenen Devlet Bahçeli başkanlığında bir araya geldi.

Gizli oylama ile yapılan yeni Meclis başkanı seçimi tamamlandı.

Meclis Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda yeterli oy sayısına ulaşan AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, yeni TBMM Başkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurtulmuş'u arayarak tebriklerini iletti.

"Yeni yasam dönemi hayırlı olsun"

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, görüşmede, Numan Kurtulmuş’un TBMM Başkanı seçilmesini kutlayarak, yeni yasama döneminin hayırlı olması ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.