Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'ye uyarı: Kılıç kınından çıkarsa kelama gerek kalmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu.

Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Malazgirt'te düzenlenen etkinliklere katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün bir kez daha vatandaşlarla buluştu.

Buradaki konuşmasından önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yönünü Ankara ve Şam'a çeviren kazanır" dedi.

Suriye Hükümeti ile imzaladıkları 10 maddelik mutabakata aykırı hareket eden SDG'yi daha önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan uyarmıştı.

Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Fidan, Şam yönetimi ile entegrasyon için direten SDG/YPG'ye uyarılarda bulunmuştu.

Bugün ise devletin zirvesinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net bir uyarı geldi.

YPG'ye uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıblesini şaşırıp kendilerine yeni yabancı patronlar arayanlar ise elinde sonunda kaybedecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELENLERİN UMUDU TÜKİYE'DİR"

Türkiyemiz sınırlarımızın ötesindeki kardeşlerimizin başı zora düştüğünde sığınacağı ilk limandır.



Zulme uğrayanların, baskı görenlerin, ölümle burun buruna gelenlerin umudu yine Türkiye ve Türk milleti olacaktır.



Türkiye, bölgede barış ve esenliğin teminatı, Kürtlerin de güvenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak.

"KILIÇ KININDAN ÇIKARSA..."

Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz. Biz tüm bölgemizde kalıcı barışın tesisinden yanayız, sorunların diplomasi yolundan çözülmesinden yanayız. Müslüman kanından beslenenler tarih sahnesinden çekildikten sonra biz yine burada olacağız.

"HER BİR VATAMDAŞIMIZIN SÜRECE DESTEK OLMASINI BEKLİYORUM"

Türkiye Yüzyılı'nı ve Terörsüz Türkiye'yi gönül gönüle vererek gerçeğe dönüştüreceğiz, kardeşlik türküleri söyleyeceğiz. Terörün, kanın, gözyaşının, ayrılığının karşısındaki her bir vatandaşımızın bu sürece destek olmasını bekliyorum.

"BİZ BURADAYIZ, KIYAMETE KADAR DA BURADA OLACAĞIZ"

Hakkari'den Edirne'ye Muğla'dan Kars'a 81 ilimizdeki 86 milyon vatandaşımızın tamamına sevgilerimi, gönderiyorum. İsrail'in barbar saldırıları altında hayat mücadelesi veren Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizi selamlıyor, kendilerine dayanışma mesajlarını iletiyorum.



Müstesna zaferin 954. yıl dönümünde Malazgirt'teyiz. Bu meydanı hınca hınç dolduran kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gençler dünyaya "biz buradayız, kıyamete kadar da burada olacağız" mesajını verdiğimiz Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü mübarek olsun.



Büyük komutan Sultan Alparslan ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ahlat ve Malazgirt önlerindeki ilk akından ve fethin ilk günlerinden bugüne vatan, bayrak, millet ve ümmet için canlarını feda edenlere rahmet niyaz ediyorum. O güçlü ruh bugün Malazgirt meydanındadır.



Omuz omuza destan yazan kahramanların ruhları buradadır. Anadolu'nun gönül harcını yoğuran kurucu irade bugün buradadır.

GAZZE'DE YAŞANANLAR

Her türlü sabtoja rağmen büyük ve güçlü Türkiye için adeta çırpınıyoruz. Bugün kendi vatandaşlarıyla birlikte mazlum ve mağdurların da umudu haline dönüşen bir ülkeye sahibiz.



Gazzeli kardeşlerini asla yalnız bırakmayan ülkemiz ve hükümetimiz var. Mektup diplomasisi, telefon görüşmeleri, uluslararası toplantılar, 102 bin tonu aşan yardımlarla Gazze'nin hakkını ve hukukunu en güçlü şekilde savunuyoruz.



Eğimeden, bükülmeden ve kimseden çekinmeden yürüyoruz.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ MESAFE KATETTİK"