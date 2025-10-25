Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Küresel bir güce dönüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmasında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası alandaki gücüne dikkat çekti.

Erdoğan, ülkenin dış politikasıyla, demokrasisiyle, içeride ve dışarıda attığı kararlı adımlarla küresel bir güce dönüştüğünü belirtti.

"HAMLELERİMİZLE TÜRKİYE'Yİ TEHLİKELERDEN UZAK TUTMAYI BAŞARDIK"

Sınır ötesinde yaptığı hamlelere değinen Erdoğan, "Bugün barış denince, huzur denince, istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor" dedi:

Yol arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra galipler eliyle kurulan sistemin kökünden sarsıldığı sancılı bir dönemden geçiyoruz. Sıcak çatışmalar ve savaşlar, çevremiz başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesini doğrudan etkiliyor. Ticaret, teknoloji ve enerjide yaşanan rekabet; askeri ve siyasi güç mücadelesini yeni ve zorlayıcı bir evreye taşıdı.



İstikrarsızlık dalgasının halka halka yayıldığı bu dönemde, hamdolsun hem içeride hem de sınırlarımız ötesinde yaptığımız hamlelerle Türkiye'yi tüm bu tehlikelerden uzak tutmayı başardık.

"BÜTÜN İDDİA, TEZ VE ÖNGÖRÜLERİNDE DUVARA TOSLADILAR"

Hatırlayın, bizi çatışmaların tarafı yapmak için pek çok oyun oynadılar. Muhalefetteki aparatlarını da kullanarak her yolu denediler. "Türkiye Batı ittifakından uzaklaşıyor" dediler. "Türkiye'nin ekseni doğuya kayıyor" dediler. "Türkiye oyun dışına itiliyor" dediler. Bütün iddia, tez ve öngörülerinde duvara tosladılar. Sonuçta haklı çıkan, doğru yerde durduğu anlaşılan biz olduk.

"TÜRKİYE, KÜRESEL BİR GÜCE DÖNÜŞÜYOR"

Bölgemizde yaşananları işte sizler de görüyorsunuz. Türkiye; dış politikasıyla, demokrasisiyle, savunma sanayiiyle, ekonomisiyle, içeride ve dışarıda attığı kararlı adımlarla artık küresel bir güce dönüşüyor. Bugün barış denince, huzur denince, istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor.

"TÜRKİYE'SİZ BİR DENKLEM KURULAMIYOR"

Yol arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, şefkat ve merhamet denince, adalet denince zihinlerde ilk bu aziz millet canlanıyor. Sağda ve masada "güçlü Türkiye" gerçeğini, dost-düşman fark etmeksizin bugün herkes kabul ediyor; bunu açıkça dillendirmek zorunda kalıyorlar.



Suriye'den Gazze'ye, Körfez’den Rusya–Ukrayna arasındaki çatışmalara kadar hiçbir yerde Türkiye’siz bir denklem kurulamıyor. Artık hem bölgesinde hem de dünyada, sözüne itibar edilen; çevresine huzur ve istikrar ihraç eden bir Türkiye var.

"AZİZ İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELMENİN BAHTİYARLIĞINI YAŞIYORUM"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şunlar:

Aziz İstanbullular, kıymetli dava arkadaşlarım, sevgili gençler ve kıymetli hanımefendiler, hepinizi en kalbi duygularımla hürmetle selamlıyorum. Şehirlerin sultanı aziz İstanbul'da sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum.



Edirne'den Hakkari'ye, Trabzon'dan Mersin'e, Muğla'dan Artvin'e, 81 ilimizdeki tüm birimlerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Aynı şekilde yurt içi ve yurt dışında farklı mecralardan toplantımızı takip eden her bir kardeşime buradan muhabbetlerimi iletiyorum.



Ülkenin ve dünyanın dört bir yanında davamıza gönülden, hareketimize omuz omuza güç veren yol arkadaşlarımıza, partimizin her bir mensubuna yine sizlerin şahsında canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Salonlara sığmayan bu coşkunuz için sizleri yürekten selamlıyorum.

"YAPARSA AK PARTİ YAPAR DEMİŞTİK, YAPTIK"

Şu anda bulunduğumuz yer yerin 17 kat altında. Belediye başkanlığım döneminde burayı inşa ettik, böyle bir salon hazırladık. 'Yaparsa AK Parti yapar' demiştik ve bu salonu inşa ettik.



Sizlerin heyecanını, sevincini, emeğini gördükçe merhum şairimiz Abdurrahim Karakoç'un şu mısraları hatırıma geliyor; 'Ben milletim uğruna adamışım kendimi. Bir doğrunun imanı bin eğriyi düzeltir. Zulüm Azrail olsa, hep hakkı tutacağım. Mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir.'



Gençler; ya siz ne kadar güzelsiniz ya. Allah sizi nazardan saklasın. Şu güzelliğiniz dağları deler, taşar.

"MEVLA BİRLİĞİMİZİ DAİM EYLESİN"

Millete hizmet yolunda gecesini gündüzüne katan, milletin çizdiği rotadan asla ayrılmayan, mukaddes dava uğruna ölümü göze alan sizler gibi yol arkadaşlarını şahsıma nasip ettiği için Rabbime sonsuz hamdüsenalar olsun.



Mevla birliğimizi, dirliğimizi, şu muhabbetimizi inşallah daim eylesin. Rabbim, zihnimizi, fikrimizi, gayemizi istikamet üzere sabit kılsın.

"VEFAT ETMİŞ YOL ARKADAŞLARIMIZA ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Kurulduğu günden itibaren AK Parti'nin millete hizmet davasını, AK Parti'nin sevda ve hizmet bayrağını tüm Türkiye'de gururla dalgalandıran tüm kardeşlerime kalpten şükranlarımı sunuyorum.



Teşkilatlarımızda görev almış fakat artık aramızda bulunmayan, vefat etmiş yol ve dava arkadaşlarımıza da bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum.



Kardeşlerim, yoğun ve titiz bir saha çalışmasının nihai değerlendirme toplantısı olarak gördüğüm Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nın partimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"49 GÜNDE 81 İLİMİZİN TAMAMINDA BU ÖNEMLİ TOPLANTILAR TERTİPLENDİ"

49 gün gibi çok kısa bir süre zarfında, 81 ilimizin tamamında, merkez ilçeler de dahil olmak üzere, 973 ilçemizde Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nı başarıyla tertipleyen siz değerli yol arkadaşlarımı özellikle yürekten kutluyorum.



Genel başkan yardımcılarımızdan bakanlarımıza, milletvekillerimizden Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerimize kadar, 49 gün boyunca sahada ter döken her bir kardeşimin emeğine sağlık diyor, Rabbim ömürlerini ziyade eylesin. Bu önemli toplantıları koordine eden Teşkilat Başkanlığımızı, Ahmet Büyükgümüş ve ekibini ayrıca tebrik ediyorum.

"TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNİN NABZINI TUTTUK"

Gençler, ana muhalefet partisi ülkemizi yabancılara şikayet turları düzenlerken, biz 81 ilimizde, 973 ilçemizde gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda milletimizle kucaklaştık.



AK Parti kadroları olarak Türkiye’nin dört bir yanında; esnafından çiftçisine, iş insanından akademisyenine, işçisinden emeklisine kadar son iki ayda yüz binlerce vatandaşımızla bir araya geldik.



Mensubu olmakla iftihar ettiğimiz, milletimiz için yaptığımız çalışmaları ve ortak gelecek vizyonumuzu Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda çok net bir şekilde ortaya koyduk. İstikametini milletin çizdiği, eser ve hizmet notunu daima milletin verdiği bir hareket olarak toplumun tüm kesimlerinin nabzını tuttuk.

"CHP'Lİ BELEDİYELERDE ŞİKAYET LİSTEMİZ UZUN"

Tabii, CHP'li belediyelerde işimiz biraz daha zor. Şikayet listemiz de biraz daha uzundur. CHP’li belediyelerin adeta alametifarikası olan yolda kalan otobüslerden, akmayan musluklara; toplanmayan çöplerden, en tepeden en uca uzanan yolsuzluk iddialarına kadar birçok sorun bize iletildi.

"SON İKİ SEÇİMDE EL DEĞİŞTİREN YEREL YÖNETİMLERDEKİ DERTLERİN KABARIKLIĞI İBRETLİKTİR"

"YOL HARİTAMIZA SON ŞEKLİNİ VERİYORUZ"

Son iki seçimde el değiştiren yerel yönetimlerdeki dertlerin kabarıklığı, doğrusu söylemek gerekirse, bizim açımızdan da ibretliktir. Şimdi bu toplantılardan aldığımız geri dönüşler ve sizlerden gelen verilerle, önümüzdeki döneme ilişkin yol haritamıza inşallah son şeklini veriyoruz.

"ELDE ETTİĞİMİZ HER BAŞARIDA, GÖZÜ YAŞLI ANALARIN DUASI VARDIR"

Çok değerli yol arkadaşlarım, şunu burada özellikle ifade etmek istiyorum: AK Parti, yolunu da, yönünü de, güzergâhını da milletin belirlediği partidir. AK Parti'ye cesaret veren, milletimizin çelikten iradesidir; duasıdır, desteğidir, refikliğidir.



Elde ettiğimiz her başarıda, gözü yaşlı anaların duası vardır. Yetim ve öksüzlerin payı vardır. Allah için koşturan kardeşlerimizin fedakârlığı vardır. Yüreği bu ülke için çarpan milyonlarca kardeşimizin alın teri vardır.

"BU OCAK, MERHAMET OCAĞIDIR"

Bu hareket erdemliler hareketidir. Bu ocak, basiret, feraset ve merhamet ocağıdır. Akıncı ruh, kutlu fethi gerçekleştiren iman ve inanç işte buradadır. 2053'ü, 2071'i hedefleyenler; mevzi kazanımlara değil, uzun soluklu ve inşallah kalıcı zaferlere odaklananlar işte bu salondadır.



Burası, şahsi istikbal peşinde koşanların değil; millete hizmet için koşanların, bu yolda canını dişine takanların yuvasıdır.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ NASIL İNŞA EDERİM DİYENLER BU ÇATININ ALTINDADIR"

Gençler, "Memlekete nasıl daha fazla katkı yapabilirim, Türkiye'nin geleceğini nasıl inşa edebilirim?" diyenler işte bu çatının altındadır. Bugüne kadar ne yaptıysak milletimiz için yaptık. "Halk için, halka rağmen" diyen jakobenleri, kerameti kendinden menkul muhterisleri semtimize uğratmadık.



Milletin rotasından başka merciler edinenler, bu partinin ve bu hareketin içinde yaşama şansı bulamadılar. Kalbinde, ruhunda, zihninde milletin rehberliği konusunda en küçük bir tereddüt yaşayanlar bu harekete ayak uyduramadılar.

"AK PARTİ, TÜRKİYE'DE KURUMSAL TEŞKİLATLANMAYI İCAT EDEN PARTİDİR"

Bakınız, iddiayla söylüyorum, tüm samimiyetimle söylüyorum. AK Parti, Türkiye'de kurumsal teşkilatlanmayı adeta icat eden bir partidir. Bizim siyasetteki en büyük güç ve güven kaynağımız teşkilatlarımızdır.



Elhamdülillah, bu vefakar teşkilatta yorgunluk, bıkkınlık ve yıpranmayı göremezsiniz. İlk günkü kadar heyecanlıyız, ilk günkü kadar coşkuluyuz, ülkemize ve davamıza hizmet noktasında ilk günkü kadar azimliyiz.

"DURMAK YOK, YOLA DEVAM DİYORUZ"

Birlik içinde, beraberlik içinde, kardeşlik hukuku çerçevesinde; kendimizi daima yenileyerek, davamızı güçlendirerek, varsa hatamızı, eksiğimizi, yanlışımızı gidererek "Durmak yok, yola devam." diyoruz.



Sizlere ve tüm teşkilatıma şunu da hatırlatmak durumundayım: Millete hizmette dargınlık, küskünlük, kırılma yoktur.

"MİLLETİMİZİN EMRİNDE OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Bu davaya hizmette ümitsizliğe kapılmaya asla ve asla yer yoktur. Biz bundan 24 sene önce yola çıkarken, bu yolun uzun olduğunu, meşakkatli olduğunu, önümüze engeller çıkacağını biliyorduk. Ama buna rağmen, millete hizmet mücadelesinde geri durmadık.



Bize inanan, güvenen, geleceğini AK Parti'nin emin ve ehil kadrolarına emanet eden milletimize mahcup olmamak için ne gerekiyorsa yapacağız dedik, yaptık ve yapıyoruz. Partisi ve ülkesi için cansiperane bir ruhla çalışan siz değerli kardeşlerimle, milletimizin emrinde olmayı sürdüreceğiz.

"500 BİN SOSYAL KONUT SEFERBERLİĞİNİ BAŞLATMANIN GURURUNU YAŞADIK"

İşte dün, milletimizin hasretle beklediği bir müjdeyi de paylaştık. Başakşehir'de "Yüzyılın Konut Projesi"nin tanıtımını gerçekleştirdik. 500 bin sosyal konut seferberliğimizi başlatmanın gururunu yaşadık. Bunlardan 100 binini inşallah İstanbul'da inşa edeceğiz. Ayrıca İstanbul'da 15 bin adet kiralık konut projesini hayata geçireceğiz.



Konut projemizin bir kez daha milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bize inanan, güvenen, geleceğini AK Parti'nin emin ve ehil kadrolarına emanet eden milletimize mahcup olmamak için ne gerekiyorsa yapacağız dedik, yaptık ve yapıyoruz. Partisi ve ülkesi için cansiperane bir ruhla çalışan siz değerli kardeşlerimle, milletimizin emrinde olmayı sürdüreceğiz.

"TERÖR MUSİBETİNDEN ÜLKEMİZİ KURTARDIK"

Barışın, kardeşliğin, kalkınmanın ve adaletin egemen olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu kuvveden fiile çıkarma yolunda tarihi bir eşikteyiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bütün enerjimizi, bütün dikkatimizi bu vizyona yoğunlaştırmış durumdayız.



Karşılaştığımız engeller en fazla süreci biraz uzatır; fakat bu vizyonun tüm unsurlarıyla hayata geçmesini engelleyemez.



Gençler, şimdi sizlere özellikle bir şeyi hatırlatmak istiyorum: Türkiye Yüzyılı'na giden yolda dönülmesi gereken kavşakların en başında, yarım asırlık terör musibetinden ülkemizi kurtarmak bulunuyor.



Terör musibetinden hamdolsun ülkemizi kurtardık mı? Kurtardık. On binlerce vatan evladını şehit verdiğimiz, ekonomimize iki trilyon dolar maliyeti olan terör bataklığını inşallah seksen altı milyon el ele verip hep birlikte kurtarmaya devam edecek miyiz?

"ARAMIZA NİFAK SOKMAK İSTEYENLERE ALDANMAYACAĞIZ"

Bu noktada sabırlıyız, samimiyiz; menzilimize doğru soğukkanlılıkla yürüyoruz. Hedefe yaklaştıkça, ülkemizin bu meseleyi çözmesini istemeyen odakların süreci rayından çıkarmaya dönük operasyonlarını artıracağının elbette farkındayız.



Allah'ın izniyle bu tuzakların iş birliğine düşmeyeceğiz. Her ne bahaneyle, her ne gerekçeyle olursa olsun aramıza nifak sokmak isteyenlere aldanmayacağız.

"TERÖRSÜZ BÖLGEYİ BU ÜLKENİN EVLATLARINA KAZANDIRACAĞIZ"

Bizim gayemiz belli; niyetimiz sarih. Nesillerin heba olmadığı, annelerin ağlamadığı; barışın, kardeşliğin, güvenliğin, huzur ve refahın hüküm sürdüğü bir iklimin tüm bölgemizde hakim kalmasını istiyoruz.



Ortak bir iradeyle, inşallah önce Terörsüz Türkiye'yi, ardından da terörsüz bölgeyi en kalıcı eserimiz olarak bu ülkenin evlatlarına kazandıracağız.

"ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİMİZİ ZİYARET ETTİK"