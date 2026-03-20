Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail, Mescid-i Aksa'yı ibadete kapattı

Rize'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de İsrail yıkım ve haydutluğa devam ediyor. Mescid-i Aksa'yı ibadete kapattı, yasa dışı yerleşim faaliyetlerine hız verdi." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'de bayramlaşma programında konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"BAYRAM TÜM İNSANLIK İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLSUN"
Türkiye'nin 81 vilayetindeki vatandaşlarıma selam gönderiyorum. Bayram ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
Gazze başta olmak üzere Somali'de, Arakan'da canımızın yandığı tüm topraklarda bayramı hüzünle, kederle geçiren tüm dostlarımıza buradan en güçlü dayanışma mesajımı iletiyorum.
Coğrafyamızdaki zorlu günleri umutla, sabırla, dayanışmayla inşallah çok yakın bir zamanda geride bırakacağımıza inanıyorum.
"MİLLETİMİZİN HER KESİMİYLE SOFRAMIZI PAYLAŞTIK"
Milletimizin her kesimiyle her sofrayı paylaştık, Ramazan'ın manevi iklimini aynı zamanda tuttuk. Dualarımızla, zekat, sadaka ve yardımlarımızla Ramazan ayını idrak etmenin çabasında olduk.