Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Gazze çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrine geldi.

Burada düzenlenen zirveye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temaslarını da sürdürüyor.

Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, akabinde de Meyciang Kongre Merkezi'nde Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu'nda konuştu.

Konuşmasında Gazze'de yaşananlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bebekler ve çocukların açlıktan hayatını kaybettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti:

"GAZZE'DE 63 BİN KİŞİ KATLDİLDİ"

Uluslararası toplum çoğu çocuk, kadın ve yaşlı 63 binden fazla Gazzelinin katledilmesine, masum yavruların açlıktan kırılmasına engel olamıyorsa hepimiz başımızı iki elin arasına alıp düşünmek mecburiyetindeyiz. Şurası bir gerçek ki Gazze'de 23 aydır vahşet sürüyor. .

"BU VAHŞETİ DURDURAMAMANIN HİÇBİR İZAHI OLAMAZ"

Bebeklerin, çocukların, yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur ve olamaz.



Gazze başta olmak üzere Filistin halkının halkının yıllardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında BM'yi küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmek hepimizin mesuliyeti

"KARDEŞ ÜLKELERİMİZLE YAKIN İŞ BİRLİĞİMİZ GELİŞİYOR"

Orta Asya'daki kardeş ülkelerimizle çok taraflı platformlardaki yakın işbirliğimiz gelişiyor. 2025 yılında BM İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapma çalışmalarımız devam ediyor.

"TÜRKİYE'NİN VİZYONU, SORUNLAIRN DİPLOMASİ İLE ÇÖZÜLMESİDİR"