Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak çeteleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çelik Kubbe Teslimatları- Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASELSAN'ın yerli ve milli hava savunma sistemi Çelik Kubbe'ye entegre edeceği yeni ürünün duyurusunu yaptı.

MEZUNİYET PROGRAMINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikinci durağı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumu olu.

Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde öğrencilere, ailelerine ve katılımcılara hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"TÜM MEZUNLARIMIZI TEBRİK EDERİM"

Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatımızın her bir mensubuna selamlarımı gönderiyorum. Milletimizin huzuru için çalışan güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum.



Zorlu ve nitelikli eğitim sürecini başarıyla bitiren her bir genç kardeşimi tebrik ederim. Genç arkadaşlarımıza klavuzluk eden tüm komutan ve hocalarımıza teşekkür ederim. Anne ve babalarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum.



Yürekleri Türkiye için atan bu evlatımızın mutluluklarına ortak olduğumu ifade etmek isterim.



5 bin 11 kardeşimizi hep birlikte bugün mezun ediyoruz. Aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerden gelerek akademide öğrenim gören 15 subayımızın mezuniyetine iştirak ediyoruz. Tüm mezunlarımızın her birini tebrik ederim.

"KARŞIMDAKİ TABLO KARARLILIĞIN RESMİDİR"

Karşımdaki şu tablo yarınlarımız için bir söz, bugünümüz için bir güvencedir. Her birinizle aileniz, komutanlarınız kadar gurur duyuyorum. Cennet vatanımızın her bir noktasında görev yapacak askerlimize güzel bir meslek hayatı dilerim.



Karşımdaki şu tablo kararlılığın resmidir, şu tablo Türkiye'nin güvenlik duvarı, şu tablo yarınlarımız için bir söz, bugünümüz için bir güvencedir. Her birinizle en az aileleriniz en az komutanlarımız hocalarınız kadar gurur duyuyorum.

"ANADOLU'DA TARİH SAHNESİNE DÜN GELMEDİK"

Türkiye Cumhuriyeti geçmişi ve geleneği olan bir devlettir. Bu aziz millet şerefli bir maziye sahiptir. Biz Anadolu'ya da tarih sahnesine de dün gelmedik. Erdemlerimizle çok geniş bir coğrafyayı nakış nakış işledik. Adaletin sancaktarı olduk. Bizi buradan çıkarmaya çalışanlar oldu. Kardeşleğimizi bozmaya, aramıza nifak duvarları örmeye yeltenenler oldu.



Kimi zaman ülkemizdeki maşalarını harekete geçirdiler. 40 yıl boyunca besleyip büyüttükleri militanlarını 15 Temmuz'da üzerimize saldılar. Sarsılmaz imanla hepsini tek tek püskürttük. Şehit ve gazilerimizin mukaddes emanetine dört elle sahip çıktık.

"VATANIMIZA GÖZ DİKENLERİ HÜSRANA UĞRATTIK"

Son 23 yılda yaşadığımız nice saldırıda bir olduk, beraber olduk, sırt sırta verdik, sonunda vatanımıza göz dikenleri hüsrana uğrattık.



Dün tarihimizdeki iki önemli dönüm noktasının yıldönümüydü.

"TARİHİMİZİ 100 SENE ÖNCEDEN BAŞLATMIYORUZ"

Malazgirt Zaferimizin 954. seneyi devriyesini gururla idrak ettik. Büyük Taarruz'un 103. yıldönümünü iftiharla andık. 3 gün sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 103. yıldönümünü coşkuyla kutlayacağız. Biz ülkemizdeki tek parti zihniyetinin temsilcileri gibi tarihimizi 100 sene önceden başlatmıyoruz.



Tam tersine tarihimizin tamamını baştacı ediyoruz. Selçuklu ve Osmanlı ile Cumhuriyetimizi karşı karşıya getirmeye çalışan köksüzlere rağmen Anadolu'daki bin yıllık varlığımızın bütün aşamalarını sahipleniyoruz. Bir ağacın kökü ne kadar derinlere inerse, gövdesi de o kadar sağlam olur. Gövdesi ne kadar sağlamsa dalları da o derece geniş ve kuşatıcı olur.

"GAZZE'DE YAŞANAN ZULÜMLER HEPİMİZİN YÜREĞİNİ DAĞLIYOR"

Biz kökü de gövdesi de dalları da sapasağlam bir milletiz. Daha nice asırlar boyunca öz yurdumuzda özgürce yaşamaya inşallah devam edeceğiz. Bu topraklardaki bin yıllık varlığımızı daha nice zafer, destanla süsleyecek, gelecek nesillere büyük ve güçlü Türkiye bırakacağız.



Bugün Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızda yaşanan zulümler hepimizin yüreğini dağlıyor. Açlıktan karınları sırtlarına yapışmış masum yavruların görüntüleri kalp taşıyan her canlı gibi bizim de içimizi kanatıyor. Mazlum bir halkın soykırıma uğraması karşısında üzülüyoruz, hüzünleniyoruz.

"FİLİSTİN KARDEŞLERİMİZİN HESABI ELİNDE SONUNDA SORULACAKTIR"

Siyonest cinayet şebekesinin katliamlarına bu kadar devam edebilirse elbette hepimizi hüzünlendiriyor. Kendilerini dev aynasında gören zalimler mutlaka kaybedecek rezil olup gideceklerdir. Masumların oluk oluk akan kanlarında hiç şüphe yok ki o kanları dökenler de boğulacaktır.



Cenab-ı Allah zalimlerin hesabına yarına bırakır ama yanlarına bırakmaz. Her gün kameralar önünde kalleş kurşunların ve bombaların hedefi olan Filistinli kardeşlerimizin hesabı eninde sonunda sorulacaktır.

"MİLLETİN UMUDUSUNUZ"

Bugün ailelerinizin gururu, hocalarınızın sevinci, milletin umudusunuz. Yarın karakolda amirin, denizde komutanın, sahada ekibin parçası olacaksınız. İnşallah bu millete ve devlete aşkla hizmet edeceksiniz. Gecenin karanlığında bir kapı çalınırsa ışık siz olacaksınız.



Denizin ortasında yardım çığlığı yükselirse imdada siz koşacaksınız. Sınırda dalganın, yaylada rüzgarın, ovada toprağın diliyle konuşacaksınız. Aranızda çok sayıda kadın subay ve astsubay var. Cesaretin cinsiyeti olmaz. Adanmışlığın ölçüsü olmaz. Kadın erkek hepinizin mensubu olduğunuz kurumu şanla şerefle temsil edeceğinizden şüphe duymuyorum.

"SOKAK ÇETELERİYLE MÜCADELEMİZİ HUKUK ÇERÇEVESİNDE SÜRDÜRECEĞİZ"