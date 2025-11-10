Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'e yönelik hakaretamiz ifadelere karşıyız

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 87 yıl önce bugün hayata veda etti.

Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87. yılı...

Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Atatürk'ü Anma Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün hatırasını yaşattıklarını söyledi ve Atatürk maskesi takarak milletin değerlerini zedelemeye çalışanlara da sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"ATATÜRK'E YÖNELİK HAKARETLERE KARŞIYIZ"

Medya sosyal medya ve siyasette Atatürk maskesi takanlara nasıl karşıysak Atatürk'e yönelik hakaretlere de aynı şekilde karşıyız.



86 milyonun her konuda uzlaşmasını, aynı pencereden bakmasını bekleyemeyiz. En mühim husus fikri farklılıkların nezaketle dile getirilmesi ve hakaret etmemesidir. Eli sopalı düşünce özgürlüğü olmaz.

"BU MİLLETİN EN BÜYÜK GÜCÜ BERABERLİĞİDİR"

Bu milletin en büyük gücü birliği beraberliği, kardeşliği ve ortak gelecek tasavvurudur. Bizi bir arada tutan çimentomuzdur.



Gazi Mustafa Kemal bugün köpürtülmek istenen tartışmalara 1 asır evvel set çekmiştir: Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.



Dolayısıyla onun mirasına layıkıyla sahip çıkmak demek başarılarına yenilerini eklemektir. Tam bağımsız Türkiye için çalışanlar onun hakikatine sahip çıkabilir.

"MUSTAFA KEMAL ZORLUKLARLA MÜCADELENİN ARDINDAN YENİ TÜRKİYE'NİN TEMELLERİNİ ATTI"

Cumhuriyetimizin ilanından bugüne kadar ülkemizin gelişmesi için ter döken herkese teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl yeni yerleşkesine taşıdığımız TDK 4 köklü müessese ile çalışmalarını başarıyla devam ettiriyor. Hem kültürümüz hem de dil ve tarihimiz açısından çok kıymetli işler yapıyor. Geniş bir yelpazede yürütülen bu çalışmaları çok anlamlı buluyorum.



Türkçemizin korunması ve geliştirilmesinde daha atılgan olunmasını önemli görüyorum. Devletimizin ilk Cumhurbaşkanı, Mustafa Kemal zorluklarla mücadelenin ardından yeni Türkiye'nin temellerini atmıştır.



Askeri başarılarda olduğu gibi yeni devletimizin dönüşümünde de büyük yenilikler başarmıştır. Milli günlerimizde çeşitli tartışmaların yaşandığını görüyoruz.

"TÜRKİYE'Yİ YURT DIŞINA ŞİKAYET EDENLER"

Türkiye'yi yurt dışına şikayet turlarına elleri boş dönseler de hedeflerine ulaşamıyorlar. Biz FETÖ'cüler gibi bu zihniyetin sebep olduğu yanlış algılarla da mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Atatürk'ü saygıyla anarken onun hatırasını yaşatmaya da özen gösteriyoruz.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK ATILIMLARINI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Dün yapılan törenle Atatürk Evi kapılarını ziyaretçilerine açtı. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TİKA'mızı tebrik ediyorum. Şimdi 783 bin kilometrekarede Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz. Son 23 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirdik.



Yapamazsınız dedikleri ne varsa hepsini tek tek hayata geçirdik. Savunma sanayii alanında yüzde 80 olan dışa bağımlılığı yüzde 20'nin altına çektik. Tüm dünya Türkiye'nin savunma sanayi alanından övgüyle söz ediyor. Birçok ülke Türkiye'nin küresel satranç oyunundaki hamlelerini kabullenmeye başladı.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ DÜNYA İLE REKABET EDEBİLİR HALE GETİRDİK"