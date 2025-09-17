Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı geçmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni'ne katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada önemli açıklamalar yapıyor.

"Yerleşkemizin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Yine buradan sizlerin vasıtasıyla bayrağımızı gururla dalgalandıran diplomatlarımıza sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bu bina bakanlığımızın artan ihtiyaçlarına cevap vermede yetersiz kalıyordu.

Bu sorunu aşmak amacıyla geçici çözüm olarak bakanlık birimlerimizin Ankara'nın farklı yerlerine dağıtma hususu gündeme geldi. Bu da maalesef sorunu çözemedi. En sonunda içimize sinen bir projeyle bu ihtiyacı gideriyoruz.

Bakanlığımızın yeni yerleşkesi çevredeki diğer kamu kurumlarına da yakın olacak. 334 bin 500 metrekare kapalı alana sahip yerleşkemiz 3 ana kısımdan oluşuyor. Bu projeye biçim gücü ifade eder anlayışını da ekledik. İçinde bulunduğumuz bölgede her sabah gözlerimizi yeni bir krize açıyoruz. Hükümet olarak bu krizleri ve belirsizlikleri başarı ile yönetmenin gayretindeyiz.

Balkanlar'dan Orta Asya'ya Avrupa'dan Asya Pasifik'e kadar geniş bir coğrafyada işbirliği için samimiyetle çaba harcıyoruz. Türk dış politikasının öncelikleri bellidir. İstikrarı korumak, huzuru büyütmek, barışı sağlamak, kardeşlik bağlarını güçlendirmektir. Tuzağa düşmeyiz. Unutmayın diplomasinin dili nezakettir. Bu demek değildir ki haksızlıklar karşısında susacağız.

Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlerin karşısında bugün, yarın dimdik ayakta duracağız. Biz zulme boyun eğmeyiz. Gazzeli mazlumların yanında olmamızı kimse engelleyemez. Tüm kardeşlerimizle tam bir dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz.

Netanyahu bunları bilmez. Buradan haykırıyorum belki öğrenir, Kudüs'ü tüm inanç mensupları için barış ve esenlik yurdu haline biz getirdik. Bugün de şairin ifadesiyle kalbimizin yarısı Mekke diğer yarısı Medine'dir. Bunların üzerinde de bir tül misali Kudüs vardır. Kudüs bizimle birlikte İslam aleminin ortak davasıdır. Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek. Bundan 27 yıl önce ortaya koyduğumuz tavrı unutmayacaklar. Biz Doğu Kudüs üzerindeki haklarımızdan geri adım atmayacağız.