Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarına ilişkin paylaşım

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor.

Yurdun birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarına ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da bir paylaşım geldi.

Havadan ve karadan yoğun bir müdahalenin sürdüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı; 27 uçak, 105 helikopter ve 6 bine yakın kara aracı ile yangın bölgesinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

ÇALIŞMALAR HASSASİYETLE SÜRÜYOR

"Türkiye, orman yangınlarına karşı havada ve karada büyük bir mücadele yürütmektedir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşil Vatan vurgusu da yaptı ve korumak için büyük bir hassasiyet ile çalışmaların ilerlediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devam eden açıklaması şöyle;

"GECE-GÜNDÜZ TEYAKKUZ HALİNDEYİZ"

Yeşil Vatan’ımızı korumak için hâlihazırda 27 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın kara aracı, 25 bin kahraman orman çalışanımızla, 132 bin gönüllümüzle birlikte gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz.





Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız AFAD’ın koordinasyonunda çalışmalarını aralıksız şekilde, büyük bir hassasiyetle, özveriyle ve fedakârlıkla sürdürmektedir.

"3 BİN 62 YANGINI TAMAMEN SÖNDÜRDÜK"

Yaz mevsiminin başından bu yana ülkemizde çıkan 3 bin 62 yangını tamamen söndürdük.



Yeşil Vatan’ımızın farklı bölgelerinde devam eden ve en kısa sürede hayırlı haberler almayı dilediğimiz yangın söndürme çalışmalarında yüreğini ortaya koyan, canla başla görev yapan kahramanlarımıza Allah’tan muvaffakiyetler diliyor, emekleri için her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum.



Yangınlarla mücadelede şehit olan tüm kardeşlerime bir kez daha Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Ruhları şad olsun. "

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE

27 uçak, 105 helikopter olmak üzere 132 hava aracı görevde 438 ton toplam su atma kapasitesi var, 14 İHA görev yapıyor, 25 bin personel ve 132 bin gönüllü sahada, 2 bin 742 ilk müdahale, 1786 arazöz, 831 iş makinesi olmak üzere yaklaşık 6 bin kara aracı görevde ‍ 776 kulede gözetleme yapılıyor. Yangın tespit süresi 2 dakika 4 bin 796, yangın göleti ve havuz mevcut.