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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Her Mahallesiyle İstanbul' programında konuştu.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik devam eden mali soruşturmaya da değindi.

İstanbul'daki yolsuzluk sarmalına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tavırlarını da eleştirdi.

Özgür Özel'in ana muhalefet lideri gibi davranmadığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "posta güvercini" benzetmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının devamı şöyle;

"ÖZGÜR ÖZEL SUÇ ÖRGÜTÜNÜN POSTA GÜVERCİNİ GİBİ"

İhanet ettikleri İstanbul halkından özür dilemeleri gerekirken hakim, savcıları, medya mensuplarını pişkince tehdit ediyorlar. Düne kadar yere göğe sığdıramadıkları arkadaşlarını pişman oldu diye müfteri ilan ediyorlar.



Özgür Özel'in ana muhalefet lideri gibi davranmak yerine suç örgütünün posta güvercini gibi hareket etmesi, üzüntü vermesi kadar düşündürücüdür. CHP'nin böyle bir duruma düşürülmesini doğru bulmuyoruz.

"YARGIYA HESAP VERMEKTEN KAÇAMAZSINIZ"

Yolsuzluk lekesini bağırmakla çıkaramazsınız. Hırsızlık ayıbını sağa sola saldırmakla temizleyemezsiniz. Yargıya hesap vermekten kaçamazsınız. Beytülmale uzanan o elleri kırmak, millet adına Türk yargısının boynunun borcu. Yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz çünkü biz iktidar partisiyiz.

"MİLLETİMİZ BİZİ HARAMİLİĞE GÖZ YUMALIM DİYE GETİRMEDİ"

Milletimiz bizi haramiliğe göz yumalım diye getirmedi. Ne muhalefetin körüklediği nefretin, öfkenin, fitnenin diline teslim olacağız ne de İstanbul'umuzu sahipsiz, çaresiz, boynu bükük bırakacağız.