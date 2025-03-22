Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Neden korkuyorsun

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı iftar programına katıldı.

Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

İBB'ye yönelik soruşturma ve sonrasındaki sokak olaylarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde CHP Genel Başkanı Özgür Özel vardı..

CHP'li belediyelerdeki yolsuzluklara dikkat çeken Cumhurbaşkanı, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Özel'in yaptığı sokak çağrıları ve tehditlerine dikkat çekti.

"4 gündür ülkemizi kutuplaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Sokak terörüyle milli iradeyi baskı altına almaya kadar ne ararsan bunlarda her şey var. Son olarak bugün basın yayın kuruluşlarını da alenen tehdit ederek nasıl bir ruh halinde olduklarını ifşa ettiler. Medyayı tehdit etti. Böyle siyaset olur mu?! İstanbul başta olmak üzere şehirlerimizde bir gerilim oluşturmak için her yolu deniyorlar.

"LAFLARINA 'ATATÜRK' İLE BAŞLAYANLAR, GAZİ'NİN PARTİSİNİ HIRSIZLARIN ELİNE VERMİŞ"

Mevcut yönetim altında CHP, seçmenlerinin taleplerini Meclis'e taşıyan bir parti değil, gözünü para bürümüş bir avuç belediye soyguncusunu aklayan bir aparata dönüşmüş. Bir özellikleri var lafa her başladıklarında 'Atatürk' diyerek başlayanlar, Gazi'nin partisini hırsızların eline vermişler..

"SAYIN ÖZE NEDEN KORKUYORSUN? BU PANİK HAVASI NİYE?"

Sayın Özel neden korkuyorsunuz? Neden çekiniyorsunuz? Bu panik havası niye? Ne oldu da birden etekleriniz tutuştu, dizleriniz titremeye başladı..



Şimdi kimi tasfiye edecek, kimi sırtından hançerleyeceksiniz? Alengirli yollarla şimdi kimin ayağını kaydıracaksınız..



Ortaya dökülen tüm pislikler, sadece bizi, milletimizi değil CHP içindeki vicdan sahiplerini de rahatsız etmekte.

İLGİLİ HABER Özgür Özel sokak çağrısını yineledi: Yasağa uymayacağız