İletişim Başkanı Duran'dan Suriye provokasyonlarına karşı uyarı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yaptığı paylaşımda Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.
Bu süreçte Suriye'deki gelişmeler üzerinden sosyal medya mecralarında yapılan dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeye yönelik provokatif girişimleri de dikkatle incelediklerini vurgulayan Duran, şunları kaydetti:
"PROVOKASYONLARA KARŞI DUYARLI OLUNMALI"
Dezenformasyon ve provokasyon içeren bu tür paylaşımlar karşılıksız kalmayacak, sorumluları hakkında hukuk çerçevesinde gerekli işlemler yapılacaktır. Kamuoyunun bu süreçte dezenformasyon ve provokasyonlara karşı duyarlı olması, resmi kurumlar tarafından teyit edilmemiş bilgi ve içeriklere itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır.