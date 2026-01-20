İletişim Başkanı Duran'dan Suriye provokasyonlarına karşı uyarı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yaptığı paylaşımda Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Bu süreçte Suriye'deki gelişmeler üzerinden sosyal medya mecralarında yapılan dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeye yönelik provokatif girişimleri de dikkatle incelediklerini vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"PROVOKASYONLARA KARŞI DUYARLI OLUNMALI"