Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polislerin ailelerine başsağlığı

Yalova'dan acı haber geldi.

Yalova'da dün emniyet ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon düzenlendi.

3 POLİSİMİZ ŞEHİT OLDU

Operasyon sırasında, DEAŞ’lı teröristler tarafından polislerimize ateş açıldı.

Saldırı sonucunda polislerimiz İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu. Saldırıda 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralandı.

OPERASYON BÜYÜK BİR HASSASİYETLE YÜRÜTÜLDÜ

Teröristlerin bulunduğu evde kadınlar ve çocukların olması nedeniyle operasyon, büyük bir hassasiyetle yürütüldü.

TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edildi. Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MESAJ GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, çatışmada şehit olan polis memurları Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan'ın ailelerine başsağlığı mesajı göndererek taziye dileklerini iletti.