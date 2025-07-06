Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehitler için taziye mesajı

Irak'ın kuzeyinden gelen acı haber, tüm yurdun ciğerini yaktı..

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 2022 yılında şehit düşen Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını bulmak amacıyla yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 5’inin şehit olduğunu açıkladı.

Diğer askerlerin tedavisi devam ederken, başsağlığı mesajları da peş peşe geldi..

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haberi büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek başsağlığı diledi.

"MEKANLARI CENNET OLSUN, MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde gerçekleştirilen arama faaliyeti esnasında metan gazından etkilenerek hastanede tedavi altına alınan kahraman askerlerimizden şehitlerimiz olduğu haberini büyük bir üzüntüyle aldım.



Türkiye’nin güvenliği, Türk milletinin huzuru için canı pahasına görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyor; ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum.



Tedavisi sürmekte olan askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum.



Mekânları cennet olsun, aziz milletimizin başı sağ olsun.