Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Doğru söze ne denir

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'daki D-8 11'inci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dönüşünde açıklamalarda bulundu.

TRUMP'IN SÖZLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'a ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın sözleri soruldu.

ABD BAŞKANI'NDAN DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Çok akıllı bir adam ve çok güçlü" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Türkiye'nin 'önemli bir güç' olduğunu kaydederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan iyi anlaştığım biri. Büyük bir askeri gücü var." demişti.

"DOĞRU SÖZE NE DENİR"

Trump'ın bu sözlerini değerlendiren Erdoğan, "Doğru söze ne denir? Tespitler yerinde. Aramızda herhangi bir sıkıntı gerçekten yok. Şu an itibariyle kendisi seçildiği andan itibaren görüşmelerimizi yaptık. Sayın Trump pragmatik bir siyasetçi." dedi.

"TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜN VE ETKİNLİĞİNİN BİZDEKİ MUHALEFET DIŞINDA HERKES FARKINDA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'ın açıklamalarına yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

Sayın Trump’ın sözleri kendisinin ve önümüzdeki aylarda oluşturacağı yönetiminin Türkiye’ye bakışını özetliyor. Türkiye’nin gücünün ve etkinliğinin bizdeki muhalefet dışında herkes farkında. Aslında onlar da bazı şeylerin farkındalar ancak gerçekleri konuşmaya dilleri alışkın olmadığı için çarpıtıyorlar. Türkiye’nin diplomaside artan gücünü uluslararası düşünce kuruluşlarından medyaya varıncaya kadar herkes yazıp çiziyor. Biz de gücümüzün ve etkinliğimizin farkındayız. Bu gücün kaynağı olan milletimize yaraşır biçimde hizmet etmenin derdindeyiz. Geçenlerde de söylediğim gibi Türkiye, Türkiye’den büyüktür. Bizim topraklarımızı korumak, ülkemizi kalkındırmak, köklerimize tutunarak ileriye adımlar atmak gibi bir gayemiz var. Bunun yanında dostlarımızın, kardeşlerimizin yanında durma sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz.

"SAYIN TRUMP PRAGMATİK BİR SİYASETÇİ"