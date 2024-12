Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Doğru söze ne denir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'daki D-8 11'inci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dönüşünde açıklamalarda bulundu.

TRUMP'IN SÖZLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'a ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın sözleri soruldu.

ABD BAŞKANI'NDAN DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Çok akıllı bir adam ve çok güçlü" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Türkiye'nin 'önemli bir güç' olduğunu kaydederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan iyi anlaştığım biri. Büyük bir askeri gücü var." demişti.

"DOĞRU SÖZE NE DENİR"

Trump'ın bu sözlerini değerlendiren Erdoğan, "Doğru söze ne denir? Tespitler yerinde. Aramızda herhangi bir sıkıntı gerçekten yok. Şu an itibariyle kendisi seçildiği andan itibaren görüşmelerimizi yaptık. Sayın Trump pragmatik bir siyasetçi." dedi.

"TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜN VE ETKİNLİĞİNİN BİZDEKİ MUHALEFET DIŞINDA HERKES FARKINDA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'ın açıklamalarına yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

"SAYIN TRUMP PRAGMATİK BİR SİYASETÇİ"

Şam’da büyükelçiliğimizi yeniden faaliyete geçirdik, orada adımızı gören Suriyeli kardeşlerimizin hissiyatlarına bir bakın. Türk beklenendir, sözü öylesine kurulmuş bir cümle değildir. Türkiye’nin gönül sınırları fiziki sınırlarının çok ötesindedir. Gittiğimiz her ülkede, ayak bastığımız her coğrafyada, bunu gördük. Sayın Trump da aslında bir durum tespiti yaparak ülkemizin gücü ve etkinliğinin altını çiziyor. Doğru söze ne denir? Tespitler yerinde. Aramızda herhangi bir sıkıntı gerçekten yok. Şu an itibariyle kendisi seçildiği andan itibaren görüşmelerimizi yaptık. Sayın Trump pragmatik bir siyasetçi. Kendi ülkesine ve müttefiklerine maliyet üreten politikaları değiştirme vizyonuna sahip. Devir-tesliminden sonra yine herhalde biz de ilk tebriğimizi yapar, gündemimizde bulunan konuları samimiyetle ele almaya başlarız.