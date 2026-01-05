Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela açıklaması: Dost ülkeyiz, aynı anlayışla devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Erdoğan, konuşmasının ilgili bölümünde Venezuela'da yaşananlara değinerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarının "patolojik vaka" olduğunu dile getirdi.

"Venezuela meselesinde de hem Türkiye için hem dost Venezuela halkı için en iyisi, en doğrusu neyse onu yapmanın gayreti içindeyiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki dost ülke olarak zor zamanlarda dayanışma içinde olmayı her zaman önemsediklerini, bugün de aynı anlayışla hareket edildiğini söyledi.

"SON DERECE RİSKLİ ADIMLAR"

Şurası açık bir gerçektir ki, ülkelerin egemenlik haklarının ihlal edilmesi ve uluslararası hukukun çiğnenmesi, küresel ölçekte ciddi komplikasyonlara yol açabilecek son derece riskli adımlardır. Hukukun gücü yerine gücün hukukunun hâkim olduğu bir dünyada istikrarsızlık, kriz ve çatışma kaçınılmaz olur. Biz Türkiye olarak ne bölgemizde ne de başka coğrafyalarda kaos, kargaşa ve gerilim olmasını asla istemeyiz. Bu nedenle kurallara dayalı uluslararası sistemin korunmasını son derece önemli görüyoruz.

"HASSASİYETLERİMİZİ TRUMP'A İLETTİK"

Venezuela'da yaşananlarla ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu olduğunu birçok kez göstermiştir. Ülkelerin egemenlik hakkının ihlal edilmesi küresel düzeyde riskli adımlardır. Venezuela vakasını toplantımızda enine boyuna değerlendirdik. ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinde ülkemizin hassasiyetlerini ilettik." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, ülke olarak dost Venezuela halkının yanında olmaya devam edileceğini söyledi.