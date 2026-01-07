Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'na saldırı girişiminin en net görüntüleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in dün uğradığı fiziki saldırının en net görüntüleri ortaya çıktı. İş başvurusu reddedilen eski CHP Belediye Meclis Üyesi şahıs ve ağabeyinin kürsüyü devirip Başkan Bozbey'e saldırmaya çalıştığı anlar anbean kaydedildi.