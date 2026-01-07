Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'na saldırı girişiminin en net görüntüleri

- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e yapılan saldırı girişiminin görüntüleri ortaya çıktı.
- Eski CHP Belediye Meclis Üyesi Recep B. ve ağabeyi, kürsüdeki Bozbey'e saldırmaya çalıştı.
- Saldırganlar etkisiz hale getirilip emniyete götürülürken, olay anı kameralarca kaydedildi.
Bursa'da gerginliği artıran gelişme...
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Başkan Burada Projesi" kapsamında Yıldırım ilçesi Değirmönüne Mahalllesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
SALDIRMAK İSTEDİ
Başkan Bozbey, kürsüde konuşma yaptığı sırada eski meclis üyesi Recep B. ve ağabeyi Şaban B., kürsüye doğru hamle yaparak Bozbey'e saldırmak istedi.
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Saldırganlar, koruma polisleri ve orada bulunan zabıtalar tarafından etkisiz hale getirildi.
Kürsüde kısa süreli panik yaşanırken şahıslar, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Saldırı anı ise kameraman tarafından saniye saniye kaydedildi.
BOZBEY SAĞLIK RAPORU ALDI
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, saldırı girişimiyle ilgili sağlık raporu alırken, ifadesine de başvuruldu.
ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER
Saldırganlar ise sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.