Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasadışı bahis çıkışı: Yaşananlar bizleri gerçekten üzmüştür

Son dakika gelişmesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolda devam eden yasadışı bahis soruşturmasına ilişkin de konuştu.

Gelişmeleri şaşkınlıkla takip ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"SON GELİŞMELER BİZİ CİDDİ MANADA ÜZMÜŞTÜR"

Futbol malum milyonlarca kişi için aslında bir eğlence aracıdır. Belli bir ülkenin veya belli bir bölgenin takip ettiği değil, adeta tüm dünyanın statları tıklım tıklım doldurarak ve ekranlardan izlediği bir yorgunluk çıkarma aracıdır.



Nitekim biz de bunu gençlik yıllarımızdan şu andaki makama gelinceye dek hep izledik, takip ettik. Şimdi de özellikle televizyonlarda maçları sürekli izlemeye devam ediyorum. Fakat bu son gelişmeler bizi ciddi manada üzmüştür.

"FUTBOLUN RUHU ADALETTİR"

Yargının konuyla ilgili gerekli adımları atması gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdarecisinden yöneticisine ve futbolcusuna kadar birçok ismin burada bulunması ve bu kişilerin adının böylesi skandallara karışması, ülkemde bunun olması, bir Cumhurbaşkanı olarak bizleri gerçekten üzmüştür. Hayretlere düşürmüştür. Bu rakamlar için, milyonlarca lira transfer ücreti alan bu insanlar, bu işin içerisine nasıl bulaşır, nasıl girer?

Yöneticilere bakıyorsun, ya bu yöneticiler bunu nasıl yapar, nasıl bulaşır? Gerçekten şunu bir defa çok açık altını çizerek söylüyorum, futbolun ruhu adalettir. Eğer biz bu adaleti tesis edemezsek, sahalardan çıkan netice bizi asla tatmin etmez. Niye? Çünkü adaletten uzak bir netice ortaya çıkacaktır. Bunun bizi tatmin etmesi mümkün olmaz." ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEYİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ"

Konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip edeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelere yer verdi: