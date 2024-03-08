Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zelensky ile görüşme sonrası açıklamalar

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelensky ile görüşümesinin ardından açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli ayrıntılar şöyle:

Sayın Zelenski'yi yeniden misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliğine yönelik desteğimizi vurguladım. Savaşın başta Ukrayna olmak üzere menfi yansımaları artıyor.



Maalesef barışın tesisi için Mart 2022'de İstanbul'da kurduğumuz müzakere masasının yanından geçebilecek nitelikte diplomatik bir adım atılamadı.



Karadeniz girişimi 33 milyon tona yakın tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına imkan vererek küresel bir gıda krizinin önüne geçmişti. Taraflar arasında yeni bir mutabakat sağlanması için daha önce olduğu gibi elimizden gelen desteği vermeye hazırız.



Ukrayna'nın ekonomik açıdan ayakları üzerinde duran bir konuma gelmesi büyük önem taşıyor.