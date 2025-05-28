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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını bugün Azerbaycan'da sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü münasebetiyle özel uçak "TUR" ile Azerbaycan'ın Laçın şehrine gitti.

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün tarafından karşılandı.

LAÇIN HAVALİMANI'NIN AÇILIŞINI YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği üçüncü havalimanı olan Laçın Uluslararası Havalimanı'nın da açılışını yaptı.

ALİYEV YEŞİL HALIDA KARŞILADI: NE ANLAMA GELİYOR

Misafir devlet başkanlarının yeşil halıyla karşılanması genellikle saygı, kültürel bağlam, barış mesajı ya da protokol estetiği ile ilgilidir.

Her detay diplomasi dilinde bir mesaj taşıyabilir, bu nedenle halı rengi bile sembolik bir tercihtir.

Ayrıca yeşil renk, saygı ve hürmet göstergesi olarak da kullanılır.

AZERBAYCAN'IN EN YÜKSEK RAKIMLI HAVALİMANI

1800 metre rakımlı bölgede yer alan havalimanı, dağlık arazide kayalar oyularak ve bölge düzleştirilerek inşa edildi. Laçın Uluslararası Havalimanı, Azerbaycan'ın en yüksek rakımlı havalimanı olma özelliğini taşıyor.

2021 yılında temeli atılan havalimanı, Laçın kent merkezine 30, Şuşa'ya 70, Kelbecer'e ise 60 kilometre mesafede bulunuyor. Pist uzunluğu 3 bin metre, genişliği 60 metre olan havalimanında, saatte 200 yolcuya hizmet verebilecek terminal binası yer alıyor.

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un 26 Mayıs'ta imzaladığı kararnameyle Laçın Havalimanı'na "uluslararası havalimanı" statüsü verildi. Söz konusu statüyle ilgili bilgi, uluslararası kuruluşlara da iletildi. Böylece Azerbaycan'daki uluslararası havalimanlarının sayısı 9'a yükseldi.

Laçın Uluslararası Havalimanı'nın, bölgedeki turizm ve ticaretin gelişimine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Erdoğan, Fuzuli ve Zengilan havalimanlarının da açılışını yapmıştı. Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgelerde inşa edilen ilk havalimanı olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı, 26 Ekim 2021'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'in katılımıyla hizmete açılmıştı.

Erdoğan ve Aliyev, ayrıca 20 Ekim 2022'de Zengilan Uluslararası Havalimanı'nın da açılışını yapmıştı.