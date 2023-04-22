Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de AK Parti teşkilatına telefondan seslendi Erdoğan, "Büyük bir gayretle Mersin'i inşallah hallaç pamuğu gibi atmanız lazım" ifadesini kullandı.

AA

AK Parti teşkilatları, seçime kalan süre azalırken yurt genelinde çalışmalarına hız verdi.

Çalışmaların yürütüldüğü illerden biri de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin milletvekili adayı olduğu Mersin oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentte AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma programına Nebati'nin telefonundan bağlanarak teşkilat üyelerine seslendi.

Teşkilat üyelerine seslendi

Bakan Nebati'nin araması üzerine telefondan teşkilat üyelerine seslenen Erdoğan, partililerin bayramını kutladı.

Erdoğan, yapımı tamamlanan köy evlerinin anahtar teslimi için Gaziantep Nurdağı'na doğru yola çıkacaklarını, oradaki vatandaşlarla da bayramlaşacaklarını söyledi.

Erdoğan: Çok daha farklı bir neticeyi bekliyoruz

Seçimlerde Mersin'den destek beklediklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

İnşallah bu defa çok daha farklı bir neticeyi Mersinli kardeşlerimizden bekliyoruz. Onun için şurada üç hafta kaldı.



Büyük bir gayretle Mersin'i inşallah hallaç pamuğu gibi atmanız lazım. Durmak yok, yola devam.

Nebati: Balkonda zaferinizi hep beraber kutlayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekleri için teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

Bizler Mersin'de büyük bir heyecan içerisinde yola çıktık. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta Mersin'de rekorlar kıracağız. Akşam da balkonda zaferinizi hep beraber kutlayacağız.