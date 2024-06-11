Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'yi ziyaretinden kareler 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel bu kez de CHP Genel Merkezi'nde buluştu. İşte tarihi görüşmeden ilk kareler...

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ensonhaber.com

Siyasette gözler, bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesine çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel'i bir araya getiren süreç, ilk olarak CHP Genel Başkanı'nın Erdoğan’a açtığı bayram tebriği telefonu ile başladı.

Daha sonra Erdoğan ve Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104'üncü açılış yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

İlk görüşme 2 Mayıs'ta yapıldı

O görüşmede bir araya gelme kararı alındı.

Atılan ilk adım sonrası AK Parti ve CHP genel başkanları 2016'dan sonra ilk kez 2 Mayıs'ta görüştü.

İki lider arasındaki görüşme 1 saat 35 dakika sürdü.

AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan görüşmenin ardından sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye yapacağı iade-i ziyarete geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda CHP Genel Merkezi'ne geldi.

Erdoğan, burada Özgür Özel ve Namık Tan tarafından karşılandı.

İki isim daha sonra görüşmek üzere Özgür Özel'in makamına geçti.

İşte dikkat çeken ziyaretten ilk kareler...