Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nisan ayı diplomasisi yoğun geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nisan ayındaki diplomasi trafiği de oldukça yoğundu. Erdoğan, sadece geçen ay 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı ile görüştü. O görüşmelerin gündeminde ikili ilişkiler ile İsrail'in Gazze'deki saldırıları vardı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayındaki diplomasi trafiği yoğun geçti.

Erdoğan, geçen ay telefon diplomasisine ağırlık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, İran, Cezayir, Pakistan, Endonezya ve Romanya Cumhurbaşkanlarının yanı sıra Katar Emiri, Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Umman Sultanı ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın Filistin diplomasisi

Birleşik Arap Emirlikleri ve Nijerya devlet başkanları ile Malezya ve Pakistan başbakanları da Erdoğan'ın telefonla konuştuğu isimlerdendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşmelerde hem ikili ilişkileri değerlendirdi hem de İsrail'in Gazze'deki saldırılarını gündeme getirdi.

Gazze'de acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması ve Filistinlilere insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için yapılması gerekenleri söyledi.

Haniye'yi İstanbul'da kabul etti

Bu kapsamda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonla görüştü, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi ise İstanbul'da kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüz yüze görüştüğü devlet ve hükümet başkanları da oldu.

Almanya ve Tanzanya Cumhurbaşkanları ile Ankara'da bir araya geldi. Kazakistan Başbakanı'nı Ankara'da, Hollanda Başbakanı ile Mısır ve Yeni Zelenda dışişleri bakanlarını İstanbul'da kabul etti.

Erdoğan 13 yıl sonra Irak'ı ziyaret etti

Erdoğan, geçen ay tek yurt dışı ziyaretini 13 yıllık bir aradan sonra Irak'a yaptı.

Önce Bağdat'ta Irak cumhurbaşkanı ve başbakanı ile ardından Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı ve başbakanı ile temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, diplomasi trafiğine bu ay içinde de devam etmesi bekleniyor.