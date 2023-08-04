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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan yerel seçimler öncesi önemli mesajlar verdi.

Cuma namazını İstanbul'da kılan Erdoğan, çıkışta gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Erdoğan, hazırladıkları program çerçevesinde ülke genelinde titiz bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Belediye seçimlerinin, 31 Mart 2024 tarihinde yapılması planlanıyor.

En doğru adaylarla yola çıkacaklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:

AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı'nın gerekli bütün altyapı çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Erdoğan, şunları söyledi:

Başta şahsım olmak üzere, bütün Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerim, Merkez Yürütme Kurulu üyelerim, bunun yanında tüm milletvekillerimiz Türkiye genelinde hazırlanan programa göre şu anda zaten görevlere başladılar.