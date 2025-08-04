Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Hattab'ı kabul etti

Suriye İçişler Bakanı Enes Hattab ve beraberindeki heyet bugün, Türkiye İçişleri Bakanlığı'nda, Bakan Ali Yerlikaya ile bir araya geldi.

Enes Hattab'ın, Türkiye'deki görüşmeleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bu kapsamda, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yer aldı.

"TÜRKİYE OLARAK, SURİYE'NİN HER KESİMİ KAPSAYAN YÖNETİMİNE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

Suriye'de güvenliğin güçlenmesi, iç huzurun pekişmesi, ekonomik kalkınma ve sosyal refah için de hayati önemdedir. Türkiye Cumhuriyeti olarak Suriye'nin istikrarına, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve her kesimi kapsayan yönetimine destek vermeye devam edeceğiz.



Temennimiz, kapsayıcı ve meşru yönetim altında Suriyeli kardeşlerimizin temel hak ve özgürlüklerden eşit bir şekilde yararlandıkları bir ortamın tesisidir.



Suriye'nin istikrarını, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir şekilde desteklemeyi sürdüreceğiz.