Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Özel Programı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyon, Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapıldı.

Gündüz saatlerinde Anıtkabir’de düzenlenen resmi törene katılan liderler, akşam ise Külliye’de gerçekleştirilen davette bir araya geldi.

DAVUTOĞLU VE BABACAN RESEPSİYONDA YERİNİ ALDI

Resepsiyonda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yerini aldı.

Etkinliğe ayrıca DSP, HÜDA-PAR ve Yeniden Refah Partisi liderleri de katılım gösterdi.

"102 YIL ÖNCESİNE GÖRE ÇOK FARKLI BİR NOKTADAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'deki sergi salonunda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Allah'a şükür, bugün 102 yıl öncesine göre çok farklı bir noktadayız. Savunma sanayinden ekonomiye, ulaştırmadan eğitime, ticaretten sağlığa, dış politikaya, teknolojiye, turizme kadar her alanda geçmişle kıyas dahi yapılamayacak ölçüde büyük bir kalkınma seferberliği içindeyiz." ifadelerine yer verdi.