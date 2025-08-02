Cumhuriyet gazetesi, gençlerin tekbir getirmesinden rahatsız oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) İstanbul Tüpraş Stadyumu'nda düzenlediği Yaz Okulları Final Programı’nda gençlere hitap etti.

Büyük bir coşkulu ile toplanan gençlerin tekbirler getirmesi ise Cumhuriyet gazetesinin hoşuna gitmedi.

MANŞETİNE TAŞIDI

"Stadyumdaki TÜGVA şovunda çocuklara tekbir getirttiler!" yazılı bir başlıkla haber yapan Cumhuriyet gazetesi, gençleri hedef gösterdi.

Gençlerin bir araya gelmesinden rahatsız olan gazetenin manşeti, sosyal medyadan da tepki çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinleyen ve Gazze'yi unutmayan gençlerin tekbir getirmesi, gazete tarafından "ayıp" bir durum olarak verildi.

İLAHİ OKUYAN GENÇLERİ YARGILAMAYA KALKTILAR

Cumhuriyet gazetesi haberinde, gençlerin sahnede ilahi okumasından da rahatsız oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün yaptığı konuşmada, "Onlara kötü bir haberim var; onları rahatsız etmeye devam edeceğiz." demişti.