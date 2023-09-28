Davut Gül: Sokak köpeği sorunu İstanbul'un gündeminden kalkacak İstanbul Valisi Davut Gül, büyükşehir başta olmak üzere İstanbul ilçe belediyelerinin sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını hızlandırdığını belirterek, barınak yapımı ve kapasite genişletme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İHA

İstanbul Valiliği, önemli bir sosyal projeye daha imza atıyor...

“Bir Çocuk Bir Dilek” projesiyle maddi geliri yetersiz ailelerin yetim ya da öksüz çocuklarının üç hayalinden biri gerçekleştirilecek.

Projenin tanıtım toplantısı, İstanbul Valiliği’nde düzenlendi.

Toplantıya, siyasi partilerin milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ilçe kaymakamları katıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, proje tanıtımının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandırırken gündemin önemli konuları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gül'e, son dönemde artan sokak köpeği sorununa ilişkin de soru yöneltildi.

“İstanbul’un gündeminden kalkmış olacak”

Sokak hayvanlarının toplanıp kısırlaştırılmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Gül, “Valiliğimizin görevi burada daha çok yetkili kurumları, sorumluları, görevlilere bu anlamda motive etmek ve görevini hatırlatmaktır. Büyükşehir başta olmak üzere ilçe belediyelerimize yazılı ve sözlü bildirdik.

Onlar da çalışmalarını hızlandırdılar. Barınakları olanlar var. Yeni barınaklar yapanlar var. Kapasitelerini yükseltenler var. Belli bir takvim içerisinde İstanbul’un gündeminde bu sorun da azalmış, kalkmış olacak.” ifadelerini kullandı.

“Suriyeli göçmenler kayıtlı olduğu illere gidiyorlar”

Vali Gül, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İstanbul’dan gönderilen göçmenler hakkındaki soruya cevap veren Gül, “Göçmenlerle ilgili İçişleri Bakanlığımız zaman zaman açıklamalar yapıyor. 24 Eylül ile ilgili bizim de basın açıklamamız oldu. 2 ay bir süre verilmişti. 24 Eylül itibariyle de başka illerde kayıtlı olan Suriyeli göçmenler kayıtlı olduğu illere gidiyorlar.

İstinası deprem bölgesi. Hatay’da yaşayan birinin şu an Hatay’a gitme ihtimali biraz daha zor olduğu için ikinci bir düzenlemeye kadar onlar ayrı tutuldu.

Diğerleri de hangi ilde yaşıyorsa gidecekler. Rakamları da zaman zaman Göç Başkanlığımız, Bakanlığımız açıklıyor. Oradan takip edilirse faydalı olur.” şeklinde konuştu.

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Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)