İstanbul Valisi Davut Gül talimatı verdi: Başıboş sokak köpekleri toplanacak Bir türlü çözüm bulunamayan başıboş köpek sorunuyla ilgili İstanbul Valisi Davut Gül, 39 ilçe kaymakamlığına talimat gönderdi. Gül, köpek bakımevi olmayan belediyelerin gerekli işlemleri başlatarak bakımevlerini aktif hale getirmelerini istedi ve başıboş köpeklerin toplatılması yönünde talimat verdi.

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En önemli sorunlarımızdan bir tanesi başıboş sokak köpekleri...

Sokakta köpek olmaz dedikçe her gün artan sayıları nedeniyle halk sağlığı ciddi bir tehdit altında.

Öyle ki sokaklarda oynayamayan çocukların, rahatça yürüyemeyen vatandaşların sayısı bir hayli fazla.

Hemen hemen her gün ya bir sokak köpeği saldırısı ya da başıboş köpekler yüzünden yaşanan kazalar gündeme geliyor.

Ancak belediyeler konuyla ilgili üzerlerine düşen görevleri yerine getirmiyor.

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Sokak köpekleri derhal toplanıp, sağlıklı koşullarda yaşayabilecekleri hayvan barınaklarına yerleştirilmeli.

Çok sayıda can alan ve ailelerin ocağına ateş düşüren bu sorunu gündem tutmaya çalışan Ensonhaber, sokakların daha güvenli olmasının dışında başka hiçbir şey istemiyor.

Bu sorunu her fırsatta gündemde tutmaya çalışan Ensonhaber'in nihayet çığlığı duyuldu.

Vali Gül harekete geçti: 39 ilçe kaymakamlığına talimat gönderdi

İstanbul Valisi Davut Gül'den konuyla ilgili dikkat çeken bir talimat geldi.

Vatandaşların toplatılmasını istediği başıboş köpeklerle ilgili Vali Gül tarafından, 39 ilçe kaymakamlığına talimat gönderildi.

Belediyelerin de uyarıldığı yazılı bildiride, sokak hayvanlarına yönelik rehabilitasyon işlemlerinin yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları arasında olduğu hatırlatıldı.

"Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur"

Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’nin altının çizildiği talimatta, “Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır.” ifadelerine yer verildi.

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"Bakımevi olmayan belediyeler gerekli işlemleri başlatmalı"

Ayrıca belediyelerin barınak hizmetlerine dair de “Bakımevi olmayan belediyelerin ivedilikle gerekli işlemleri başlatarak bakımevlerini aktif hale getirmeleri, bakımevi olan belediyelerin de Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında 23. ve 24. maddedeki eksiklikleri tamamlayarak bakımevlerindeki fiziksel şartların iyileştirilmesi ve kısırlaştırma çalışmalarını yoğunlaştırmaları” talimatı verildi.