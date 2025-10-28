Davut Gül'den Cumhuriyet Bayramı mesajı: Hepimizin Cumhuriyeti

- İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhuriyet'in 102. yılı için bir video paylaşarak kutlama mesajı yayımladı.
- Videoda İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki esnaf, "Biz birlikte güzeliz. Yaşasın Cumhuriyet." sözleriyle birbirlerine selam gönderdi.
- Gül, mesajında "Hepimizin Cumhuriyeti" ifadesini kullandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Yarın, Cumhuriyet'in 102. doğum günü kutlanacak.
İstanbul Valisi Davut Gül, bugün yayımladığı Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajında, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bulunan esnafın mesajlarından oluşan bir videoyu aktardı.
"CUMHURİYETİMİZİN 102. DOĞUM GÜNÜ KUTLU OLSUN"
Davut Gül, mesajında "Hepimizin Cumhuriyeti" diyerek şu ifadeleri kullandı:
Kadıköy’den Fatih’e, Bakırköy’den Arnavutköy’e, Şişli’den Sultanbeyli’ye… Birlikte güçlüyüz. Birlikte büyüyoruz. Birlikte kutluyoruz. Cumhuriyet’imizin 102. doğum günü kutlu olsun. İlelebet, hep birlikte…
İLÇELERDEN SELAM VAR
Videoda yer alan görüntülerde, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yaşayanların "Biz birlikte güzeliz. Yaşasın Cumhuriyet." diyerek, birbirlerine selam göndermesi yer aldı.