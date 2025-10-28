Abone ol: Google News

Davut Gül'den Cumhuriyet Bayramı mesajı: Hepimizin Cumhuriyeti

İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhuriyet Bayramı'nda şehrin sembol köşelerindeki esnafın birbirine selamını ileten bir video paylaşarak kutlama yaptı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 16:06
  • İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhuriyet'in 102. yılı için bir video paylaşarak kutlama mesajı yayımladı.
  • Videoda İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki esnaf, "Biz birlikte güzeliz. Yaşasın Cumhuriyet." sözleriyle birbirlerine selam gönderdi.
  • Gül, mesajında "Hepimizin Cumhuriyeti" ifadesini kullandı.

Yarın, Cumhuriyet'in 102. doğum günü kutlanacak.

İstanbul Valisi Davut Gül, bugün yayımladığı Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajında, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bulunan esnafın mesajlarından oluşan bir videoyu aktardı.

"CUMHURİYETİMİZİN 102. DOĞUM GÜNÜ KUTLU OLSUN"

 Davut Gül, mesajında "Hepimizin Cumhuriyeti" diyerek şu ifadeleri kullandı:

Kadıköy’den Fatih’e, Bakırköy’den Arnavutköy’e, Şişli’den Sultanbeyli’ye… Birlikte güçlüyüz. Birlikte büyüyoruz. Birlikte kutluyoruz. Cumhuriyet’imizin 102. doğum günü kutlu olsun. İlelebet, hep birlikte…

İLÇELERDEN SELAM VAR

Videoda yer alan görüntülerde, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yaşayanların "Biz birlikte güzeliz. Yaşasın Cumhuriyet." diyerek, birbirlerine selam göndermesi yer aldı.

Gündem Haberleri