DEAŞ’a finansman sağlayan 27 şüpheliye gözaltı kararı

İHA

Güvenlik güçlerinin terör ve terör destekçilerine karşı yürüttüğü çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör suçlarına yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında yeni bir aşamaya geçildi.

Soruşturmalar, örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen şüphelilere ilişkin deliller doğrultusunda başlatıldı.

DEAŞ'A FİNANSMAN SAĞLADIKLARI TESPİT EDİLDİ

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ortak çalışma doğrultusunda 5'i Türk olmak üzere 27 şüpheli üzerine yoğunlaşıldı.

Şüphelilerin, Suriye ve Irak’ta DEAŞ silahlı terör örgütü adına faaliyette bulundukları, MASAK raporlarıyla örgütsel amaçlarla açılan banka hesap numaraları üzerinden nakdi yardımlarda bulunarak DEAŞ silahlı terör örgütüne maddi kaynak sağlamak suretiyle terörizmin finansmanı suçunu işledikleri tespit edildi.

27 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Elde edilen deliller ışığında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı.

5’i Türk vatandaşı olmak üzere 27 şüphelinin, Ankara merkezli 7 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.