Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan 5 kişilik dağcı grubun Rusya’da yaptığı zirve tırmanışı, acı haberle son buldu.
5 bin 642 metre yüksekliğindeki Elbruz Dağı’na tırmanan dağcılardan Mehmet Kocaakça, hipotermi geçirerek hayatını kaybetti.
DEDESİ DE SARIKAMIŞ’TA DONARAK ŞEHİT OLMUŞTU
Tırmanış sırasında yaşamını yitiren Mehmet Kocaakça’nın kardeşi Özcan Kocaakça, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi:
Yaklaşık 15 yıldır haftanın 2-3 günü dağlardaydı. Bu sevda onu ölüme götürdü. Dedemiz de Sarıkamış’ta bölük imamıymış ve orada donarak şehit olmuştu. Kardeşim de aynı şekilde donarak can verdi. Mekânı cennet olsun.
2 DAĞCI KENDİ İMKANLARIYLA İNDİ
Kocaakça’nın da yer aldığı 5 kişilik grup arasında bulunan Alanyalı Dr. Adnan Sarı ve turizmci İzzet Köseoğlu, zirvede hipotermi geçirince yardım istedi.
Ardından kendi çabalarıyla aşağıya inmeyi başardılar.
KURTARMA EKİPLERİ 2 CESEDE ULAŞTI
6 kişilik Elbrus Dağ Arama Kurtarma Ekibi, zirveye ulaştığında Antalyalı Cihan Yıldırım’ı donmak üzereyken kurtardı.
Ancak Mehmet Kocaakça’nın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Ekipler, Bursa’dan dağa gelen Dr. Kazım Güler’in de cansız bedenine ulaştı.
TAZİYE ÇADIRI KURULDU
Manavgat Aşağı Pazarcı Mahallesi’nde kurulan taziye çadırı, Mehmet Kocaakça’nın yakınları ve sevenleriyle dolup taştı.
Ailesi, doğaya olan tutkusu yüzünden yaşamını yitiren Kocaakça için gözyaşı döktü.
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