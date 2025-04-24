Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan 5 kişilik dağcı grubun Rusya’da yaptığı zirve tırmanışı, acı haberle son buldu.

5 bin 642 metre yüksekliğindeki Elbruz Dağı’na tırmanan dağcılardan Mehmet Kocaakça, hipotermi geçirerek hayatını kaybetti.

DEDESİ DE SARIKAMIŞ’TA DONARAK ŞEHİT OLMUŞTU

Tırmanış sırasında yaşamını yitiren Mehmet Kocaakça’nın kardeşi Özcan Kocaakça, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi:

Yaklaşık 15 yıldır haftanın 2-3 günü dağlardaydı. Bu sevda onu ölüme götürdü. Dedemiz de Sarıkamış’ta bölük imamıymış ve orada donarak şehit olmuştu. Kardeşim de aynı şekilde donarak can verdi. Mekânı cennet olsun.