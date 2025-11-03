DEM Parti heyeti bugün İmralı'yı ziyaret edecek

- DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gidecek.
- Bu gelişme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde devam eden Terörsüz Türkiye sürecinin bir parçası.
- Heyet, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşacak.
Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin liderliğinde başlayan süreç kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu.
Erdoğan, DEM Parti heyetini 7 ay içinde üçüncü kez Beştepe'de kabul etti.
HEYET İMRALI'YA GİDECEK
DEM Parti'nin İmrali heyeti bir kez daha terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bugün İmralı'ya gidecek.
Heyetin DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Faik Özgür Erol'dan oluşacağı belirtildi.
Buldan ve Sancar, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü.
Görüşmede süreçte gelinen son nokta ve atılması planlanan adımlar ele alınmıştı.
Heyet, son olarak 3 Ekim'de İmralı'ya gitmişti.