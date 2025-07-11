Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Terörsüz Türkiye süreci yeni bir aşamaya geçmiştir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından ‘terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşımda Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı vizyonu ve iç cepheyi güçlendirme vurgusu ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısı ile başlayan terörsüz Türkiye süreci yeni bir aşamaya geçmiştir. Milli değerleri, birliği ve ülkemizin medeniyet birikimini esas alan bu süreç, milletimiz nezdinde güçlü bir karşılık bulmuştur" ifadelerini kullandı.

"GÜVENİN KALICI BİÇİMDE TESİS EDİLMESİYLE BİRLİKTE EMPERYALİST TUZAKLAR DA BOŞA DÜŞÜRÜLMÜŞ OLACAKTIR"

Terörsüz Türkiye süreci ile emperyalist tuzakların boşa düşürüleceğini vurgulayan Yılmaz şöyle dedi:

"Bugün kurucusunun çağrısı üzerine kendisini feshetme kararı alan terör örgütünün silah bırakmaya başlamasıyla birlikte büyük bir kararlılıkla sürdürdüğümüz terörsüz Türkiye hedefimizde kritik bir eşiği daha geride bırakıyoruz. Gazi Meclisimizde kurulması öngörülen Komisyon, farklı partilerin katkısı ile silah bırakma ve fesih sürecinin gerektirebileceği düzenlemeleri ele alacaktır. Bu gelişme, sadece bir güvenlik meselesinin çözümü değil; 86 milyon insanımızın tamamının huzur içinde yaşayacağı, çocuklarımızın umutla geleceğe bakacağı bir Türkiye idealinin tahkimidir. Bölgemizde yerli ve milli akılla sorun çözme kapasitesinin ortaya konması ve güvenin kalıcı biçimde tesis edilmesiyle birlikte emperyalist tuzaklar da boşa düşürülmüş olacaktır"

"TERÖRÜN GÜNDEMDEN ÇIKTIĞI BİR ORTAMDA DEMOKRATİK SİYASET GÜÇLENECEK, DEMOKRASİMİZİN STANDARTLARI YÜKSELECEKTİR"

Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanmasıyla ekonomik canlanma ve sosyal kalkınmanın hızlanacağına dikkati çeken Yılmaz şunları belirtti: