DEM Parti heyeti, yarın İmralı Adası'nı ziyaret edecek DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol; PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yarın İmralı adasına gidecek.