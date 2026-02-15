DEM Parti heyeti, yarın İmralı Adası'nı ziyaret edecek

- DEM Parti heyeti, yarın PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gidecek.
- Heyet üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol olacak.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında ziyaret gerçekleştiriliyor.
'Terörsüz Türkiye' süreci devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli önderliğinde başlatılan süreçte aşamalar birer birer geçiliyor.
Sürece ilişkin çalışmalar hız kesmeden devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
DEM, YARIN İMRALI'YI ZİYARET EDECEK
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yarın İmralı adasına gidecek.
Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol yer alacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ZİYARET ETTİLER
Heyet, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmişti.
Görüşme, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştilmişti.
BİR ÖNCEKİ ZİYARET 3 ARALIK'TAYDI
Dem heyeti, adaya bir önceki ziyaretini 2 Aralık 2025 tarihinde yapmıştı.
Ziyaretin, ardından yazılı bir açıklama yapılmıştı.