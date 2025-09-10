DEM Parti Eş Genel Başkanları, Özgür Özel'i ziyaret edecek

Siyaset arenasında kritik görüşme...

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, CHP İstanbul il yönetiminin görevden alınması ve sonrasındaki gelişmelerin ardından yarın saat 15.00'te CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek.

Ziyaretin, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanmasının ardından yapılacağı bildirildi.

GÖRÜŞME ESKİ İL BİNASINDA

Görüşme, Sarıyer'de bulunan ve Özgür Özel'i çalışma ofisine çevrilen eski CHP İstanbul İl Binası'nda gerçekleştirilecek.

MYK'DA 'CHP' KONUŞULDU

CHP İstanbul il yönetiminin görevden alınması ve sonrasındaki gelişmeler, DEM Parti MYK toplantısında değerlendirildi.