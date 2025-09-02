CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak Gürsel Tekin atandı

CHP İstanbul Kongresi'nin iptali kararı...

8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul kongresine dair davada, mahkeme dikkat çeken bir karara imza attı.

Mahkeme, Özgür Çelik ve yönetimini görevden aldı; 196 delegeyi tedbiren uzaklaştırarak kongre sürecini durdurdu.

KAYYUM OLARAK GÜRSEL TEKİN ATANDI

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz,Erkan Narsap heyeti görevlendirildiği öğrenildi.

GÜRSEL TEKİN'DEN İLK AÇIKLAMA: "ELİMİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIM"

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den ilk açıklama, geçtiğimiz dakikalarda geldi.

Taksim Meydanı‘na konuşan Tekin, şu sözleri sarf etti:

Çağrı heyeti kararını TGRT Haber'den öğrendim. Benim için de sürpriz oldu. Partimizin adliye koridorlarından kurtulması için elimi taşın altına koyacağım. Partimizi kayyuma bırakacak değiliz.



CHP’yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz. Heyetteki tüm arkadaşlar CHP’li isimlerden oluşturmuş. CHP bizim evimiz, yuvamız her şeyimizdir. Tüm arkadaşlarımız rahat olsun. CHP’yi CHP’liler yönetecek.

ARA KARAR

Ara kararda yer alan ifadeler şöyle:

Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınmaları talebinin reddine,



08/10/2023 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde alınan tüm kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması talebinin REDDİNE,



İhtiyati Tedbir Ara Kararının taraflara ve geçici kurul olarak atananlara tebliğine,



İhtiyati Tedbir Ara Kararının gereği için İstanbul İl Seçim Kuruluna, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna ve İstanbul Valiliğine gönderilmesine,



Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11/10/2023 tarihli mazbata kararının ve ek listelerin mahkeme kararının eki sayılmasına, dair kararın kabul edilen kısımlarına yönelik HMK 394. Maddesi uyarınca mahkememize itiraz yolu açık, kararın reddedilen kısımlarına yönelik olarak HMK 391. Maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere tarafların yokluğunda dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verildi.

NELER YAŞANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun 31 Ocak'ta ifade için geldiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplanan kalabalıktan bazı kişilerin kolluk güçlerine mukavemet ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'i ifadeye çağırmıştı.

CHP'DEN İSTİFA KARARI

31 Mart'a sayılı günler kala CHP'deki iç karışıklık yeni bir boyut kazanmış ve mevcut Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, yeni dönemde aday gösterilmeyince CHP'den istifa etmiş ve partisine yönelik sert eleştiriler getirmişti.

İlgezdi'nin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Gürsel Tekin'de de aynı durum yaşanmıştı.

Genel Merkez’in açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığını vurgulayan Tekin, “Partinin her makamında görev alma onuruna erişmiş, her zaman sokakta, halkın içerisinde Türkiye’de iktidar olmak için çalışmış benim için ortaya çıkan bu tablo acı ve üzüntü vericidir.” ifadelerini kullanmıştı.