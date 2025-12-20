DEM Parti'den AK Parti'ye ziyaret

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor.

Süreç kapsamında da DEM Parti İmralı heyeti, bir kez daha siyasi parti turları yapıyor.

MHP İLE GÖRÜŞME TAMAMLANDI

Bu kapsamda da sürecin mimarları arasında olan MHP Lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde DEM Parti'nin İmralı heyetiyle bir araya geldi.

GÖRÜŞME MECLİS'TE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

DEM Parti İmralı heyeti, Devlet Bahçeli ile Meclis'te bir görüşme gerçekleştirdi.

DEM heyeti, bu görüşmeden önce ise DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya gelmişti.

DEM Parti'nin İmralı heyetinde; Faik Özgür Erol, Pervin Buldan ve Mithat Sancar yer aldı.

BUGÜN GÖRÜŞME AK PARTİ İLE

DEM Parti İmralı Heyeti TBMM'de, saat 14.00'te AK Parti'ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu üyesi Faik Özgür Erol, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından karşılandı.

Heyetlerin hazırlanan raporlar, yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ile yol haritası üzerine fikir alışverişinde bulunacağı öğrenildi.