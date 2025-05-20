DHA

DEM Parti, siyasi parti turlarına devam ediyor.

PKK'nın kendisini feshetmesi ve silahlarını da bıraktığını açıklamasının ardından partileri ziyaret eden DEM Parti, bugün CHP'yi ziyaret etti.

Geçtiğimiz saat diliminde başlayan Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesi, sona erdi.

Bakırhan ve Hatimoğulları'na Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Sezai Temelli eşlik etti.

ÖZEL, DEM HEYETİNİ TOPLANTI SALONUNUN KAPISINDA KARŞILADI

DEM Parti heyetini, CHP Genel Merkezi’nde Genel Sekreter Selin Sayın Böke, Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftçi Binici ve Grup Başkanvekili Murat Emir karşıladı.

Karşılamanın ardından DEM Partililer ve CHP’liler görüşmenin yapılacağı toplantı salonuna geçti.

Özel, DEM Partilileri toplantı salonun kapısında karşıladı.

ORTAK BASIN TOPLANTISI YAPILMADI

Basına verilen fotoğraf ve görüntünün ardından görüşme basına kapalı yapıldı.

Görüşmenin ardından ortak bir açıklama yapılmadı.

ÖZGÜR TEK BAŞINA KAMERALAR KARŞISINA GEÇTİ

Görüşme sonrası açıklama yapan CHP lideri Özgür Özel, "Değerli arkadaşlar, DEM Parti Eş Genel Başkanları ve Grup Başkanvekilleri bir randevu talebinde bulundular. Bir görüşme gerçekleştirdik. Onlar bir tur görüşme yapıyorlar bütün siyasi partilerle ve bu turda bir basın açıklaması planlamadılar" dedi.

Özel şunları söyledi:

"Öyle olduğu için de bir basın toplantısı ve içeriğe yönelik olarak bir açıklama yapmak mümkün değil. Bunu görüşme sonrası bir açıklama olarak değil, siz tabii bizim ev sahibi olduğumuz bir mekanda bu kadar ısrar üzerine tabii ki sorularınızı yanıtlayacağız.