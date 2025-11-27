DEM Parti'den heykel açılışı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'li belediyelerin bulundukları bölgelere heykel yapma hizmeti sürüyor.

CHP'li her belediye, kazandıkları il ve ilçelerde farklı farklı heykel açılışları yaparak sıklıkla gündem oluyor.

Ancak bu kez heykel açılışı yapan CHP'li belediye değil...

DEM PARTİ'DEN HEYKEL HİZMETİ

DEM Parti 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir heykel açılışı gerçekeleştirdi.

Heykel, DEM Parti yönetiminde olan Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yapıldı.

ALKIŞLARLA AÇILDI

DEM Parti'nin heykeli, Medya Park’ta alkışlarla ve sadece kadınların katılımı ile açıldı.

"Kadın" heykelinin açılışı öncesi de mor bir örtü ile kapatıldığı ve kadınların hep birlikte heykeli açtığı görüldü.

CHP İLE KARŞILAŞTIRILDI

Heykel açılışını gören vatandaşlar, CHP'nin bugüne kadar yaptığı heykel açılışlarına gönderme yaparak, "hizmetin heykel açmaktan ibaret olmadığına" yönelik yorumlar yaptı.