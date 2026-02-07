Edirne'de 240 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uyuşturucu ile mücadele uluslararası alanda da sürüyor...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyona ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bakan Yerlikaya'dan yapılan açıklamaya göre, Edirne'de düzenlenen operasyonda 240 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi de yakalandı.

"240 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ"

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Edirne Emniyet Müdürlüğümüzce “uluslararası uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele” kapsamında düzenlenen operasyonumuzda; 240 kg Skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdik.

1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; bir tır ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine, Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü personeli ile koordineli yapılan tır aramasında; 240 kg skunk ele geçirildi.



E.S. isimli şüpheli yakalandı. Hakkında adli işlem başlatıldı.

"UYUŞTURUCUYA KARŞI SAVAŞ AÇTIK"