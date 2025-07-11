DEM Parti'den yeni açıklama: Silah bırakma görüntüleri ne zaman yayınlanacak

PKK, silah bırakıyor.

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PKK'nın bugün silah bırakması beklenirken, DEM Parti'den de yeni bir açıklama daha geldi.

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Silah bırakma törenine ilişkin DEM Parti tarafından yapılan bilgilendirmede, ''11 Temmuz'da yapılacak olan 'Barış ve Demokratik Toplum' grubun silahların imha edilmesi açıklamasına ilişkin olarak, açıklamanın görüntüleri saat 11.45 ile 14.00 arası yayınlanacaktır'' dendi.

CANLI YAYIN YAPILMAYACAK, KAPALI DEVRE İZLENECEK

Ankara, Bağdat ve Erbil'in koordinasyonunda hazırlanan silah bırakma işlemi, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye şehrinin kırsalında yapılacak; provokasyon ve güvenlik riski sebebiyle konum bildirilmeyecek.

Silah bırakma işlemi canlı yayınlanmayacak ancak başka bir alanda kurulacak büyük ekranlardan katılımcılar için kapalı devre yayın yapılacak.

SİLAHLAR TESLİM EDİLECEK, SÜREÇ MİT VE TSK TARAFINDAN İZLENECEK

PKK, bu silah bırakma işleminden sonra yine aşama aşama silah bırakmaya devam edecek. Bu süreçte ilkine benzer prosedür yürütülecek.

Örgüt üyeleri gruplar halinde veya bireysel olarak belirlenen merkezlere silahlarını teslim edip kayıt yaptıracak. MİT ve TSK, silah bırakmanın göstermelik olup olmadığını takip etmek için özel bir doğrulama mekanizması kurdu.

Bu mekanizma aracılığı ile bütün silah bırakma süreci adım adım izlenecek. Belirlenen merkezlerde toplanan silahlar özel metotlarla imha edilecek. Üçüncü bir ülkeye gönderilmesine izin verilmeyecek.