PKK, Öcalan’ın çağrısıyla bugün silah bırakmaya başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl Ahlat-Malazgirt’te yaptığı konuşmada “iç cephe” vurgusuyla kamuoyunun gündemine gelen, ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin örgütün tasfiyesine yönelik açıklamalarıyla siyasi zeminde karşılık bulan ve son olarak terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma ve örgütün feshine yönelik çağrısıyla yeni bir aşamaya geçen “Terörsüz Türkiye” sürecinde bugün kritik bir dönemece giriliyor.

PKK’nın bugün itibarıyla silah bırakma sürecine resmen başlaması bekleniyor.

Bu gelişmeyle birlikte, uzun süredir hazırlıkları sürdürülen ve çok boyutlu yürütülen çözüm sürecinde somut adımların atılması öngörülüyor.

CANLI YAYIN YAPILMAYACAK, KAPALI DEVRE İZLENECEK

Ankara, Bağdat ve Erbil'in koordinasyonunda hazırlanan silah bırakma işlemi, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye şehrinin kırsalında yapılacak, Provokasyon ve güvenlik riski sebebiyle konum bildirilmeyecek.

Silah bırakma işlemi canlı yayınlanmayacak ancak başka bir alanda kurulacak büyük ekranlardan katılımcılar için kapalı devre yayın yapılacak.

SİLAHLAR TESLİM EDİLECEK, SÜREÇ MİT VE TSK TARAFINDAN İZLENECEK

PKK, bu silah bırakma işleminden sonra yine aşama aşama silah bırakmaya devam edecek. Bu süreçte ilkine benzer prosedür yürütülecek.

Örgüt üyeleri gruplar halinde veya bireysel olarak belirlenen merkezlere silahlarını teslim edip kayıt yaptıracak. MİT ve TSK silah bırakmanın göstermelik olup olmadığını takip etmek için özel bir doğrulama mekanizması kurdu.

Bu mekanizma aracılığı ile bütün silah bırakma süreci adım adım izlenecek. Belirlenen merkezlerde toplanan silahlar özel metotlarla imha edilecek. Üçüncü bir ülkeye gönderilmesine izin verilmeyecek.

DEPOLAR İMHA EDİLECEK, KAMPLAR BOŞALTILACAK

Silah bırakma sürecine paralel olarak, örgütün lojistik merkezi olarak kullandığı depolar da imha edilecek. Süreç ilerledikçe kamplar da boşaltılacak.

Suça karışmamış olanlar isterlerse Türkiye dönebilecek. Bu kişilere yönelik herhangi bir suçlama veya yargılama yapılmayacak.

SİLAH BIRAKMA SAAT 10'DA BAŞLAYACAK

NTV muhabiri Osman Terkan da Süleymaniye'de silah bırakma süreciyle ilgili ayrıntıları aktardı. Silah bırakma işleminin nerede yapılacağının sır gibi saklandığını ifade eden Terkan, "Törenin saat 10.00'da yapılması bekleniyor. Ancak basın mensupları sabahın erken saatlerinde Dukan bölgesine çağırıldı. Dukan Kandil'in eteklerinde yer alan bir yerleşim yeri. Ama güvenlik gerekçesiyle tüm gazeteciler bölgeye alınmayacak. Ayrıca gazetecilere canlı yayın yapmamaları konusunda bir uyarı yapıldı." dedi.