DEM Partili Bartın: Kimse kaçak elektrik kullanımı ile ırkçı manipülasyonlar yapmasın

- DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartın, Doğu Anadolu bölgesindeki elektrik kesintileri üzerine bir açıklama yaptı.
- Kaçak elektrik söylemlerinin ırkçı manipülasyonlara yol açmaması gerektiğine dikkat çekti.
- Bartın, bu durumun Batı ve Doğu arasındaki ayrımcılığı körüklediğini vurguladı.
Özellikle Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde çok sık karşılaşılan kaçak elektrik kullanımı, zaman zaman tartışmalara konu oluyor.
DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartın ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bu konuyu tekrar gündeme getirdi.
Bartın, bölgedeki kırsal alanlarda yaşanan elektrik kesintilerine değinerek, bu konuyu farklı bir açıdan ele aldı.
'Kaçak elektrik söylemi, ırkçılığınızın maskesidir' notuyla paylaşım yapan Bartın, yaptığı Batı ve Doğu karşılaştırılması ile bunun bir ayrımcılık olduğunu belirtti.
"BATIDA KESİNTİSİZ IŞIKLAR YANARKEN, KÜRT COĞRAFYASININ KARANLIKTA KALMASI AÇIK BİR AYRIMCILIKTIR"
Bartın, yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer verdi:
Kaçak elektrik söylemi ırkçılığınızın maskesidir, halkımızı değil ayrımcı zihniyetinizi sorgulayın!
Batıda kesintisiz ışıklar yanarken, Kürt coğrafyasında çocukların karanlıkta ders çalışması, hastaların cihazsız kalması ve çiftçinin emeğinin tarlada kuruması açık bir ayrımcılıktır. Bu mudur sizin eşit yurttaşlık dediğiniz?
Kimse halkımızı kaçak elektrik söylemi üzerinden hedefe koyarak ırkçı manipülasyonlarla gerçekleri çarpıtmasın.