DEM Partili Bartın: Kimse kaçak elektrik kullanımı ile ırkçı manipülasyonlar yapmasın

Özellikle Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde çok sık karşılaşılan kaçak elektrik kullanımı, zaman zaman tartışmalara konu oluyor.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartın ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bu konuyu tekrar gündeme getirdi.

Bartın, bölgedeki kırsal alanlarda yaşanan elektrik kesintilerine değinerek, bu konuyu farklı bir açıdan ele aldı.

'Kaçak elektrik söylemi, ırkçılığınızın maskesidir' notuyla paylaşım yapan Bartın, yaptığı Batı ve Doğu karşılaştırılması ile bunun bir ayrımcılık olduğunu belirtti.

"BATIDA KESİNTİSİZ IŞIKLAR YANARKEN, KÜRT COĞRAFYASININ KARANLIKTA KALMASI AÇIK BİR AYRIMCILIKTIR"

Bartın, yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer verdi: