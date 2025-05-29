Haber Merkezi
DEM Parti Milletvekili Çiçek Otlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Partisi adına söz alan ve kürsüde konuşan Otlu, LGBT'Li bireyleri savundu ve kürtaja da destek verdi.
"HORMON İLAÇLARI ÜCRETSİZ OLSUN"
"Toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı sağlık politikaları oluşturulmalı, HPV aşısı ücretsiz olmalı, kadın sağlık merkezleri açılmalıdır." sözleriyle X hesabından paylaşım yapan Otlu, Meclis'te yaptığı konuşmada da, "Trans kadınların hormon ilaçları ücretsiz karşılansın." dedi.
KÜRTAJI DA SAVUNDU
Otlu, ayrıca konuşmasının devamında sözü kürtaja getirdi.
Sözlerinin devamında, "Kadınlara kürtaj hakkı tanınsın" dedi.
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