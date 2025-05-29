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DEM Partili Çiçek Otlu: Trans kadınların hormon ilaçları ücretsiz olsun

DEM Partili Çiçek Otlu: Trans kadınların hormon ilaçları ücretsiz olsun DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, Meclis'te yaptığı konuşmada LGBT'li bireylerin hormonsal ilaçlarının ücretsiz olması gerektiğini savundu.