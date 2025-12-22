DEM Partili George Aslan'dan Noel'in resmi tatil olması için kanun teklifi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, Meclis'e yeni bir kanun teklifi sundu.

Meclis'e sunan kanun teklifi ise Noel bayramının resmi tatil ilan edilmesiyle alakalı.

"RESMİ TATİL OLSUN"

George Aslan, Noel'in resmi tatil ilan edilmesi için Meclis’e kanun teklifi sunduğunu duyurdu.

"EŞİT YURTTAŞLIK DUYGUSUNA HİZMET EDER"

Aslan, teklifin kabul edilmesinin ”Hristiyan yurttaşlarımızın eşit yurttaşlık duygusunun güçlenmesine hizmet edeceğini” belirtti.

"ÖNEMLİ BİR ADIM OLUR"

Aslan'ın Meclis'e sunduğu teklifte ayrıca, "Türkiye’nin zengin kültürel dokusu, farklı din ve inançların bir arada yaşadığı toplumsal yapısı, eşitlikçi ve kapsayıcı politikaların yürütülmesini gerekli kılmaktadır.

Bu çerçevede Ramazan ve Kurban Bayramları gibi Noel bayramının da resmi tatil ilan edilmesi önemli bir adım olacaktır." ifadeleri de yer aldı.

"TÜRKİYE'DE DE BİR DÜZENLEME YAPILMALI"

Aslan'ın verdiği kanun teklifinde yer alan ifadelerin devamı şöyle;

"Noel Bayramı İsa’nın doğuşunu simgeleyen ve hem Türkiye’deki hem de dünyadaki tüm Hristiyanlar tarafından kutlanan en önemli dini bayramlardan biridir.

Dünya genelinde Hristiyan ülkelerin yanı sıra Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün ve Mısır gibi nüfusunun çoğu Müslüman olan ülkelerde de Noel günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

Türkiye’de de bu yönde bir düzenleme yapılması, Hristiyan yurttaşlarımızın eşit yurttaşlık duygusunun güçlenmesine ve din ile vicdan özgürlüğünün yalnızca hukuki metinlerde değil, günlük yaşamda da karşılık bulmasına vesile olacak ve farklı inanç kesimleri arasındaki diyalog ve anlayışın gelişmesine de katkı sağlayacaktır."