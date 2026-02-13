DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu: Türklerin Kürtçe öğrenmesi lazım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te konuştu.

Söz aldıktan sonra kürsüde kısa bir konuşma yapan Gergerlioğlu, Türklerin Kürtçe öğrenmesinin gerekli olduğunu söyledi.

KOMŞULUK VE BİRLİKTE YAŞAM VURGUSU

Konuşmasında komşuluk ve birlikte yaşam vurgusu da yapan DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Komşu komşunun külüne muhtaç." atasözüne de atıfta bulundu.

Gergerlioğlu konuşmasını şöyle sürdürdü;

"İTİRAZ ETMEYİN, 20 MİLYON KÜRT VATANDAŞIN OLDUĞU TOPRAKLARDAYIZ"

"İlla Kürtlerin mi Türkçe öğrenmesi lazım? Türklerin de Kürtçe öğrenmesi lazım arkadaşlar. En az 20 milyon Kürt'ün olduğu topraklardayız. Ya komşumuz Kürtler. İtiraz etmeyin.

"KOMŞUNUZ HER YERDE VAR"

Bakın burada da komşunuz Kürtler var. Komşunuz olmaktan kurtulamıyorsunuz. Komşunuz her yerde var. Öğrenmelisiniz."

"KÜRTÇE KURSUNA GİDİYORUM"

Kürtçe öğrenmeye başladığını da ifade eden Gergerlioğlu, “Evet, ana dili Türkçe olan bir Türk olarak Kürtçe öğreniyorum, Kürtçe kursuna gidiyorum. E neden gitmeyeyim? ” dedi.