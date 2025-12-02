DEM'den Özgür Özel'e: Cellat konusunu açarsak borçlu çıkarsınız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP ve DEM Parti arasındaki 'celladına aşık olma' polemiği devam ediyor.

Partisinin 39’uncu Olağan Kurultayı’nda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti, MHP ve AK Parti arasındaki Terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki uyumlu çalışmasını hedef aldı.

Özel'in, isim vermeden sarf ettiği ve sonrasında da DEM Parti ile ilişkilendirilmesine itirazda bulunduğu, "Bir Stockholm Sendromu’na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum." sözleri gündemde.

Özel inkar etse de DEM'den art arda cevaplar gelmeye devam ediyor.

DEM Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları'ndan sonra bugün TBMM grubuna hitap eden DEM Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Özel'i eleştirdi.

"KÜRT HALKINA SAYGI DUYMAK BU MUDUR"

Özel'in sözlerini 'ucuz polemikler' olarak nitelendiren Bakırhan, şöyle konuştu:

"Sayın Özel kurultay kürsüsünden bize 'Celladınıza aşık olmayın' diyor. Biz de soruyoruz biz Meclis'te barış için yasa konuşurken siz kürsüden neden bir halkı aşağılayıcı sözler söylüyorsunuz Sayın Özel? Barışı konuşmak varken ucuz polemikler yapmak siyasetsizliktir.

Kürt halkına saygı duymak bu mudur Sayın Özel?

"BİZ CELLADI ÇOK İYİ TANIRIZ"

Biz bu bölgedeki halklar olarak celladı çok iyi tanırız. Cellatları mezarlarımızdan, faili meçhullerden, yakılmış köylerimizden direndiğimiz o zindanlardan çok iyi biliriz. Cellatlığımıza soyunan çok oldu ama bizi kurban etmeye kimsenin gücü yetmeyecek.

Herkes çok iyi bilsin ki cellat defterini açarsak, geçmişi konuşursak hepiniz borçlu çıkarsınız.

"BU DÜŞÜNCE ANA MUHALEFETE KAYBETTİRİR"

Herkesi polemikçi ve tutarsız dilden vazgeçmeye, çözüme ve barışa katkı sunmaya çağırıyorum.

Açık konuşun. Bu sorunun karşısındaysanız sözünüzü açık söyleyin. Ama barış ve demokrasiden yanaysanız da açık konuşun, gelin birlikte mücadele edelim.

Ana muhalefet partisi, süreç karşıtlarının çekim merkezi olmaya adaysa büyük yanlış yapar. Ana muhalefet buradan iktidara yürürüm düşüncesindeyse büyük kaybeder."