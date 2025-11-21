Özgür Özel'den 'barış' çıkışı: Birileri milletin umutlarını heba ederse biz buradayız

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, “Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek, Kazanan Türkiye” CHP Parti Programı Taslağı ve Yaklaşım Belgeleri Tanıtım Toplantısına katıldı.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özgür Özel, "barış" vurgusu yaptı.

"KÖTÜLÜĞE KARŞI MÜCADELEMİZİ CESARETLE VE KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Özgür Özel'İn açıklamalarından satır başları şöyle:

Değerli yol arkadaşlarım kıymetli katılımcılar, Türkiye şifasını da yeniden inşasını da bu programın içinde bulacak. ‘Sanma ki zalimin ettiği kârdır’ diyen Yunus’un geçtiği topraklarda kötülüğün en çok sahibine zarar verdiğini unutmamalıyız. Kötülüğe karşı mücadelemizi cesaretle ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Gerekirse sistemi çürümenin başladığı dip noktalara kadar topyekûn değiştirmenin kararında olacağız.



Kötülüğü kökünden kazıyacağız. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu şey, sorunları görmezden gelen değil; onlarla yüzleşen, çözen, siyaset üreten bir anlayıştır. İç barış meselesine de bu pencereden baktık, bakmaya devam ediyoruz.

"BİRİLERİ MİLLETİN BARIŞ UMUTLARINI HEBA EDERSE, HİÇ MERAK ETMESİNLER BİZ BURADAYIZ"

Toplumsal barışımızı sağlamayı olmazsa olmaz görüyoruz. Bu nedenle birileri bırakın Kürt sorununu, Kürtlerin varlığını bile inkar ederken, biz ‘Bu sorun vardır’ dedik, orada durmaya devam ediyoruz. Kayyum uygulamasının sona ermesini, siyasi tutukluların serbest kalmasını, demokratik siyasetin önünün açılmasını savunuyoruz. Bu ülkede son Alevi ‘Sorunum var’ diyene kadar Alevilerin eşitlik sorunu vardır. Bu ülkede son bir Kürt ‘Benim sorunum var, eşitlik sorunum var’ diyene kadar Kürt sorunu vardır. Bunları demokratik zeminde, adaletle, birlik ve beraberlik anlayışı içinde mutlaka hep birlikte çözeceğiz.



Tüm bu konuların Meclis’te konuşulması fikrinin de sahibi zaten biziz. Birileri milletin barış umutlarını heba ederse, hiç merak etmesinler biz buradayız. Türkiye’ye adaleti de demokrasiyi de barışı da getirmeye kararlıyız.

"BU KARA DÜZENİ DEĞİŞTİRMEYE ANT İÇTİK"

Bu devlet, milletin devletidir. Egemenlik sadece millete aittir. Biz bu programımızla herkese kendisini ait hissedeceği, güven duyacağı, sırtını yaslayacağı bir devlet vadediyoruz. Birilerinin eşit, birilerinin daha az eşit olduğu, birilerinin güvende tutulup milyonların güvencesiz bırakıldığı, birilerinin servet sahibi olup milyonların geçim derdi çektiği bu kara düzeni değiştirmeye ant içtik. Bu yolda yürüyeceğiz.

"BİR BÜYÜK HİKAYE YAZMANIN HEYECANINI VE UMUDUNU TAŞIYORUZ"

Biliriz ki bu millet cesaretiyle her zorluğun üstesinden gelmiş, her kuşatmayı kırmıştır. Bizden önceki kuşaklar korkunun üzerine yürüdü, şimdi artık sıra bizdedir. Çağın kuşatmasını kırmanın parolası, sadece cesarettir. Bir büyük hikaye yazmanın heyecanını ve umudunu taşıyoruz. Herkesi bu onurlu hikayeyi yazdığımız bu sürecin içinde olmaya, omuz vermeye, katkı sağlamaya davet ediyoruz.



