Demokrasi Şenliği'nde konuşulmayanlar: İBB'de icraatsız geçen 4 yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiği 4 yıl içerisinde yaptıklarını anlatması akıllara İBB'nin 4 yıl içerisindeki başarısızlıkları getirdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve gelmesinin 4. yılında Haliç Kongre Merkezi'nde "Demokrasi Şenliği" düzenlendi.

Düzenlenen törende söz alan İmamoğlu, İBB'nin 4 sene içerisinde yaptıklarını anlatan bir konuşma yaptı.

İmamoğlu konuşmasında göreve gelirken verdiği vaatlerini yerine getirdiğini öne sürdü.

Vaatleri arasında ulaşımda ücretleri "sembolik değerlere düşüreceğiz" diyen İmamoğlu, her sene düzenli olarak zam yaptı.

Ulaşımda son olarak ise yüzde 29,10 fiyat artışı gerçekleştirildi.

"Su kullanım ücretlerinde %40 indirim"

İmamoğlu'nun bir diğer vaadinde ise, "Su kullanım ücretlerinde %40 indirim" olacak ifadelerine yer verildi.

2019 Kasım yüzde 20, 2020 Temmuz yüzde 12, 2020 Kasım yüzde 6,2021 Eylül yüzde 15, 2021 Aralık yüzde 17, 2022 Nisan yüzde 29, 2022 Eylül yüzde 40, 2023 Haziran yüzde 13. zam yapıldı.

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"Yatırımların aslan payını metroya ayırdık"

Konuşmasında trafik sorunlarını çözdüğünü ve yeni metro temellerinin atıldığını ifade eden İmamoğlu şu açıklamayı yaptı:

Trafik sorununu çözmek için kent içi hareketliliği ve yaşam kalitesini arttırmak için yatırımların aslan payını metroya ayırdık, ayırmaya da devam ediyoruz. İhmal edilmiş yılların farkını kapatmak zorundayız.



İstanbul tarihinin yıllık bazda en çok metro üreten yönetimiyiz. Bu sadece şehrimiz ve ülkemiz için değil, dünya için de önemli bir rekordur.



Bahsettiğimiz bu 3,5 yılda bir hükümetin bir yerel yönetime çektireceği ızdıraplar noktasında akla hayale gelmeyen süreçlerin de altını çizelim.



Düşünün ki Türkiye'nin en önemli 3 kamu kurumundan birisi, en büyük bütçeye sahip İBB'nin devletin finans kuruluşlarından, bankalarından bir kuruş dahi kredi alamadığı bir 3,5 yıldan bahsediyoruz.

Metrolara moloz döküldü

İstanbul Sultanbeyli’deki metro şaftı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait hafriyat kamyonlarıyla moloz dökülerek kapatılırken görüntülendi.

Yapılan uygulamaya anlam verilemezken, akıllara yine İBB’nin Sancaktepe’deki metro inşaatını molozlarla kapattığı görüşmüştü.

Sancaktepe'de Ak Partili İBB döneminde yapımına başlanan Sancaktepe metrosunun inşaatı, İBB yönetiminin CHP'ye geçmesinin ardından durdurulmuştu.

Daha sonra metro projesi iptal edildi.

İmamoğlu'nun bitmeyen tatilleri

Kentte bitmeyen İETT kazaları, su kesintileri ve bitmeyen metro çalışmaları unutularak yapılan açıklamanın ardından İmamoğlu'nun İstanbul sorunlarından önce tuttuğu tatilleri hatırlatıldı.

Esenyurt'ta birçok ev ve iş yerinin kullanılamaz hale geldiği su baskınlarından sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fethiye'de bayram tatilinde olduğu ortaya çıkmıştı.

İSKİ VE İETT'de 7 milyar TL zarar

Bir diğer yandan da akıllara İBB'nin denetim raporunda çıkan sonuçlar getirildi.

İBB'nin geçen yıl 59 milyar TL'ye yakın bir gelir elde ettiği öğrenildi.

İBB'nin gideri ise 64 milyar TL olurken, belediye iştiraklerinden olan İSKİ ve İETT'de toplamda 7 milyar TL'lik bir zarar tespit edildi.

Bir yılda borç 82 milyar TL'ye çıktı

Belediyenin 1984'ten 2019'a kadar 28 milyar TL olan borcu, 2019'dan 2022 sonuna kadar 82 milyar TL'ye çıktı.

Böylelikle İBB'nin 4 yılda 35 yılda yapılan borçtan daha fazla borçlandığı saptandı.

Ayrıca İBB'nin 2022 yılında yaptığı toplam harcamanın 91 milyar lira olduğu da belirtti.

Onlarca vatandaş taksiler yüzünden yolda kaldı

Öte yandan megakentte çözülmeyen ve vatandaşları canından bezdiren bir konu ise ticari taksiler.

Yolcuları yolda bırakan, almayan ve fahiş ücret isteyen taksi sürücüleri her gün yeni bir olayla gündeme geliyor.

Özellikle yabancı ve yol bilmeyen vatandaşlardan fahiş ücret isteyen taksiler onlarca vatandaşı yolda bıraktı.

İmamoğlu, ise taksi sorununa yönelik, şunları söyledi: